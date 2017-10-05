استقرار أسعار الخضر اليوم بالأسواق

سوق الخضروات

الصاوى أحمد



استقرت أسعار الخضراوات- اليوم الخميس - وسجل كيلو الطماطم من 5 إلى 6 جنيهات ،والخيار الصوب 7 جنيهات، والبلدى 5، حسب تجار فى الأسواق.



وأكد التجار أن أسعار الباذنجان الرومى 6 جنيهات، والعروس الأسود 7 جنيهات، والباذنجان الأبيض 8 جنيهات، والبطاطس 3.5 إلى 6 جنيهات، والبصل الأحمر 5 جنيهات، والأبيض 4 جنيهات، والجزر 8 جنيهات.



وأضافوا أن سعر الثوم البلدي 20 جنيها للكيلو، والصينى 14 جنيها، والفلفل الرومى 7 جنيهات، والبطاطا 4 جنيهات، والملوخية 3 جنيهات للرابطة، والليمون 10جنيهات، والكوسة 8 جنيهات.



وأشاروا إلى أن البامية بـ 20 جنيها، والفلفل الألوان 12 جنيها، والسبانخ 4 جنيهات للرابطة، والقلقاس 10 جنيهات، والفاصوليا 15 جنيها.











