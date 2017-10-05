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طاقة
الملا رئيساً مناوباً للمجلس الوزارى لمنتدى الدول المصدرة للغاز
الخميس 05 أكتوبر 2017 11:01 ص
طارق الملا جديد
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طارق الملا جديد
نسمة بيومى وعمر سالم
وافق المجلس الوزارى لمنتدى الدول المصدرة للغاز فى ختام اجتماعه بموسكو، على اختيار وزير الطاقة بدولة ترينداد وتوباجو رئيساً للمجلس الوزارى المقبل للمنتدى، خلال الدورة الجديدة التى تبدأ من الفترة من 1 يناير 2018 حتى 31 ديسمبر 2018.
واختير المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية رئيساً مناوباً عن نفس الفترة، وشملت قرارات المجلس اختيار يورى سنتورين أميناً عاماً جديداً للمنظمة لمدة عامين بدءا من يناير 2018 خلفاً للدكتور حسين عادلى الأمين العام الحالى.
ووافق المجلس على إنشاء أول معهد لأبحاث الغاز يتبع المنظمة واختيار الجزائر مقراً له.
البترول
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