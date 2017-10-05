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طاقة
بوتين: الهيدروكربونات ستصبح المصدر الرئيسى للطاقة
الخميس 05 أكتوبر 2017 10:56 ص
بوتين
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بوتين
نسمة بيومي وعمر سالم
شارك المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، في الجلسة الرئاسية ضمن فعاليات أسبوع الطاقة الروسى المنعقد بموسكو.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، شارك في الجلسة كمتحدث رئيسى، بحضور موسع من وزراء البترول والطاقة للدول المشاركة، ورؤساء المنظمات العالمية الكبرى للطاقة، وعدد كبير من الشركات العالمية العاملة في مجال الطاقة.
وأعلن بوتين، خلال الجلسة أنه في السنوات الـ 20-25 المقبلة ستبقى الهيدروكربونات المصدر الرئيسى للطاقة في العالم، مشيرًا إلى أنه من المتوقع حدوث زيادة في المنافسة في مصادر الطاقة، لاسيما بين مصادر الطاقة التقليدية والمتجددة، موضحاً أن جميع البلدان المتقدمة شرعت في تطوير الطاقة النظيفة بما في ذلك مصادر الطاقة المتجددة التي تشكل بالفعل أكثر من نصف طاقة التوليد للكهرباء عالمياً.
من جانبه، صرح المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية -عقب انتهاء الجلسة- أن مشاركة مصر في الأحداث العالمية الكبرى في مجال الطاقة تأتى انطلاقاً من اهتمامها المتزايد بالمشاركة في المناقشات والحوار العالمى بشأن قضايا الطاقة ومستقبلها بين الدول المنتجة وكافة الأطراف الفاعلة في هذه الصناعة، والوقوف على سبل مواجهة التحديات في صناعة البترول والغاز على مستوى العالم والتوقعات المستقبلية لأسواق الطاقة، مشيراً إلى أهمية تعزيز علاقات مصر الدولية بمختلف الدول والأطراف الفاعلة في صناعة الطاقة والذى يعتبر واحداً من العوامل التي تدعم سعى مصر الحالى للتحول إلى مركز إقليمى محورى لتجارة وتداول للطاقة، الذى يرتكز بالأساس على خطط طموح لتطوير البنية التحتية التي تؤهل مصر للقيام بهذا الدور.
وأكد الوزير أن زيارته لروسيا ومباحثاته مع الشركات الروسية الكبرى، مثل روزنفت ولوك أويل تعد دليلاً مهماً على متانة العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين، ويؤكد على أهمية استمرار التنسيق والتشاور بين البلدين في مجال الطاقة بصفة عامة والغاز الطبيعى بصفة خاصة، لاسيما وأن روسيا تمتلك أكبر احتياطي عالمياً من الغاز فضلاً عن اهتمام الشركات الروسية بالتوسع في أنشطتها في مصر وخاصة في البحث والاستكشاف عن الغاز الطبيعى الذى يشهد نشاطاً ملحوظاً ومشروعات جديدة لتنمية الحقول المكتشفة بالمياه العميقة في البحر المتوسط، والتي تشير الدلائل أن هناك المزيد من الاحتياطيات لم تكتشف بعد.
وأكد الوزير أن مصر ترحب بالإستثمارات العالمية للشركات الكبرى في مجال صناعة البترول والغاز والتي تمتلك من الخبرات والتكنولوجيات المتقدمة مايمكنها من الاستثمار بنجاح في مصر، مشيراً إلى أن مناخ الاستثمار في مصر والإحتمالات الواعدة لاكتشاف الغاز الطبيعى يمثلان ركائز أساسية لجذب هذه الشركات.
روسيا
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