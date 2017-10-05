الملا يحضر لقاء بوتين بوزراء بترول الدول المصدرة للغاز

لقطة تذكارية لمنتدى

نسمة بيومى وعمر سالم



حضر المهندس طارق الملا، لقاء فلاديمير بوتين الرئيس الروسى، بوزراء البترول والطاقة المشاركين في الاجتماع الوزاري لمنتدى الدول المصدرة للغاز الذى عقد أمس الأربعاء في موسكو.



ورحب الملا، بالوزراء المشاركين، مؤكداً أهمية المنتدى ودوره في سوق الغاز الطبيعى عالمياً، وطلب إبلاغ تحياته إلى رؤساء الدول المشاركة بالمنتدى.