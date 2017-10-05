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حالة الطقس بمصر وأقاليمها 5 أكتوبر
الخميس 05 أكتوبر 2017 10:31 ص
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حالة الطقس
متابعات
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الخميس طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على باقى الأنحاء نهارا لطيف ليلا وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق متفرقة من شمال البلاد ووسط سيناء.
وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الغربية وجنوب لبلاد وجنوب سيناء، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فمعتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف لمترين، أما حالة البحر الأحمر فمضطربة وارتفاع الموج من مترين ونصف إلى 3 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:
الصغرى العظمى
القاهرة 22 30
وسط الدلتا 22 30
الإسكندرية 23 27
بلطيم 21 27
مطروح 21 27
السلوم 17 26
سيوة 19 32
بورسعيد 23 27
دمياط 22 26
العريش 14 28
رفح 16 27
الإسماعيلية 19 31
السويس 20 30
رأس سدر 21 30
نخل 14 28
نويبع 24 31
طابا 16 28
كاترين 15 27
الطور 24 29
شرم الشيخ 25 33
الغردقة 23 32
مرسى علم 24 32
الفيوم 21 30
بنى سويف 21 30
المنيا 20 31
أسيوط 19 31
سوهاج 21 32
قنا 21 34
الاقصر 22 36
اسوان 23 36
ابو سمبل 23 34
الوادى الجديد 22 33
شلاتين 24 34
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رأس حدربة 22 35
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