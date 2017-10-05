رونالدو يتبرع بكرته الذهبية

رونالدو تبرع بكرته الذهبية

سكاي نيوز عربية



في لفتة إنسانية، قرر نجم ريال مدريد، كريستيانو رونالدو، بيع إحدى كراته الذهبية في مزاد علني وتخصيص أموالها للأعمال الخيرية.



وبيعت نسخة 2013 من جائزة الكرة الذهبية، التي فاز بها الدون البرتغالي، في مزاد علني في لندن مقابل 600 ألف يورو، حيث سيتم تخصيص الأموال لمساعدة أطفال مرضى حول العالم.



وكانت الكرة الذهبية من نصيب رجل الأعمال إيدان أوفر، في حدث ساهم خلاله كل من مدرب مانشستر يونايتد جوزيه مورينيو، ومدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا كذلك بـ30 ألف يورو وتذاكر مجانية لحضور مباريات في مانشستر لصالح الأطفال المرضى.



وسيخصص النجم البرتغالي جوائز فردية أخرى حصل عليها لتنظيم مزادات مشابهة تذهب عائداتها لأعمال خيرية متنوعة.