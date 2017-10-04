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سيـــاســة
الملك سلمان يعرب عن سعادته بزيارة روسيا
الأربعاء 04 أكتوبر 2017 11:09 م
الملك سلمان يزور روسيا
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الملك سلمان يزور روسيا
سكاي نيوز عربية
عبر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز عن سعادته بزيارة روسيا الاتحادية، الأربعاء، في أول زيارة يقوم بها ملك سعودي إلى موسكو، وذلك تلبية لدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتن.
وأعرب عقب وصوله إلى العاصمة موسكو، عن "تطلعه لأن تحقق هذه الزيارة ما يطمح له البلدان، من تعزيز العلاقات الثنائية، وتطوير التعاون المشترك لما فيه خير وصالح البلدين والشعبين الصديقين وخدمة الأمن والسلم الدوليين". وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).
ووفقا لـ(واس)، فإن الوفد الرسمي المرافق للملك يضم وزراء التجارة والخارجية والطاقة والبيئة والثقافة، وعددا كبيرا من المسؤولين.
ووصف وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الزيارة بأنها تمثل "انعطافة حقيقية" في علاقات البلدين، مشيرا إلى أن الحوار المتواصل بين الجانبين "بدأ في تحقيق جملة من الثمار العملية الملموسة".
وشدد على أهمية استمرار التنسيق، فيما يخص الأزمات الإقليمية واتفاق خفض إنتاج النفط.
ومن المتوقع أن تركز زيارة الملك سلمان لموسكو على التعاون الاقتصادي وأزمات المنطقة.
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