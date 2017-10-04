وزير التجارة يعلن طرح المدينة النسيجية الثانية بمدينة بدر

أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، عن طرح المدينة النسيجية الثانية بمدينة بدر على مساحة مليون متر مربع، وتضم 198 قطعة أرض، وتشمل أنشطة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والصباغة، وسيتم سحب كراسة الشروط الخاصة بالطرح من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بدءًا من الأحد الموافق 15 أكتوبر، وحتى الخميس 19 أكتوبر المقبل.





وقال الوزير إن المدينة النسيجية الأولى والتي تم طرحها بمدينة بدر خلال مارس الماضى على مساحة مليون متر مربع أيضًا، تم إنهاء إجراءات التخصيص، وسيتم إجراء القرعة العلنية على الوحدات التي تقدم عليها أكثر من مستثمر، وذلك يوم 11 أكتوبر المقبل.





ولفت إلى أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية ستقوم أيضًا بطرح مجمع صناعى للصناعات النسيجية بمدينة بدر، قبل نهاية العام الحالي؛ لتلبية احتياجات صغار المستثمرين.





وأوضح وزير التجارة والصناعة أن طرح هذه الأراضي يأتي في إطار خطة الوزارة التجارة لتوفير أراضٍ للاستثمار الصناعي كاملة المرافق، للبدء فورًا في إقامة المشروعات الصناعية المستهدفة في المدن الصناعية الجاذبة للمستثمرين، وتحقيق التنمية الصناعية الشاملة ودعم سلاسل التوريد من خلال تشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة والتوسع فيها.