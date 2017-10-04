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سيـــاســة
البابا تواضروس: روح أكتوبر تعبير عن الإنجاز والانتصار
الأربعاء 04 أكتوبر 2017 09:00 م
ذكرى حرب اكتوبر
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ذكرى حرب اكتوبر
في كلمته بالقداس الأسبوعي
قدم البابا تواضروس الثاني التهنئة للشعب المصرى بالذكرى الـ 44 لنصر أكتوبر التي تحتفل بها مصر حاليًا.
جاء ذلك في مستهل كلمته باجتماع قداسته الأسبوعي والذي عقده مساء اليوم بكنيسة التجلي بمركز لوجوس البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون.
وقال البابا: "من 44 سنة تلك اللحظات كانت قوية جدًا في التاريخ المصري أيام كتبت فى صفحات بيضاء تسجل عزم المصريين وقدرتهم على العمل وقدرتهم على الإنجاز وأيضًا قدرتهم على الانتصار".
وأضاف: "طبعا الكبار فينا يتذكرون تلك الأيام بالحق ونتذكر الشهداء والبطولة لقوية للقوات المسلحة وللوطن ولما نقول روح أكتوبر فهي تعبير صحيح عن روح الإنجاز والانتصار"، مستطردا "كل سنة ومصر طيبة وكل المصريين بخير".
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