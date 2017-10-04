هبوط 5 بورصات عربية بقيادة الدوحة

البورصات العربية

ومكاسب لدبى



خالد بدر الدين





هبطت اليوم الأربعاء، مؤشرات 5 بورصات عربية تصدرتها الدوحة إلى أدنى مستوياتها منذ خمس سنوات مع استمرار الصناديق الأجنبية في بيع الأسهم قبيل إعلان النتائج المالية للربع الثالث من العام.



وصعدت مؤشرات 3 بورصات عربية فى منطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات يوم الأربعاء بقيادة دبى





وذكرت وكالة رويترز، أن المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية هبط بحوالى 0.4 % ليرتد إلى 13882 نقطة فى بورصة القاهرة بسبب خسائر أسهم البنوك في مصر نتيجة انتشار أنباء بأن البنك المركزي قرر رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي من 10 % إلى 14 % اعبترا من 10 أكتوبر القادم.



وهبط مؤشر بورصة الدوحة بأكثر من 1.6 % ليسجل 8153 نقطة في تعاملات هزيلة لترتفع خسائره منذ أن قطعت أربع دول عربية العلاقات مع الدوحة في 5 من يونيو الماضى إلى 18 % بقيادة البنوك مع هبوط سعر سهم البنك التجاري 3.6 % .



وتراجع مؤشر سوق مال أبوظبى العام بأكثر من 0.2 % ليصل إلى 4434 نقطة بسبب البنوك بينما خسر مؤشرا بورصتى البحرين ومسقط بنسبة 0.3 % لكل منهما ليستقر عند 1247 نقطة و 5208 نقطة على التوالى.



وكسب مؤشر سوق مال دبى العام بأكثر من 0.8 % ليصل إلى أكثر من 3599 نقطة في أكثر الجلسات نشاطا منذ أوائل أغسطس الماضى وحققت أسهم بعض الشركات المتوسطة والكبيرة أكبر مكاسب مع صعود سهم سوق دبي المالي البورصة الوحيدة المدرجة في منطقة الخليج 2.7 %.



وكذلك ارتفع مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية بأكثر من 0.6 % ليتجاوز 7286 نقطة بفضل مكاسب قطاع البنوك مع ارتفاع سعر سهم البنك الأهلي التجاري 1.8% بينما زاد مؤشر بورصة الكويت بنسبة أقل بلغت 0.4 % ليستقر عند 6693 نقطة.