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سيـــاســة
الرئيس يهنئ ميركل بالولاية الرابعة
الأربعاء 04 أكتوبر 2017 06:57 م
السيسي ميركل
أخر الأخبار
السيسي ميركل
خاص
أجرى الرئيس، عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم الأربعاء، اتصالاً هاتفياً مع المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل.
ووجه الرئيس التهنئة لـ"ميركل"، فوزها بولاية رابعة، معرباً عن أطيب التمنيات بالتوفيق في ولايتها القادمة.
كما أعرب الرئيس عن خالص تهانيه بمناسبة عيد الوحدة الألمانية الموافق أمس 3 أكتوبر الجاري، مؤكداً تطلع مصر لمواصلة العمل على الارتقاء بالعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين بما يرقى لطموحات الشعبين.
وقد أعربت المستشارة الألمانية من جانبها عن تقديرها لتهنئة السيد الرئيس، مؤكدةً حرصها على مواصلة العمل على تعزيز العلاقات الثنائية القوية التي تجمع بين البلدين والشعبين الصديقين، ولا سيما على الصعيد الاقتصادي
كما أكدت "ميركل" أهمية الاستمرار في التنسيق والتشاور المكثف بين البلدين إزاء عدد من الملفات الإقليمية والدولية، وكذا تعزيز الجهود المشتركة للتعامل مع التحديات المختلفة.
تناول الاتصال عدداً من الموضوعات المتعلقة بالعلاقات الثنائية وسبل تطويرها وتعزيزها خلال المرحلة المقبلة.
وتم كذلك التطرق إلى التطورات على صعيد بعض القضايا الإقليمية، حيث تم الاتفاق على مواصلة التشاور بين البلدين إزاء هذه الملفات بما يساهم في استعادة الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط.
وفازت ميركل بالانتخابات الألمانية التي أجريت الشهر الماضي.
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