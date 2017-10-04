مؤتمر سلامة الغذاء يطالب بتطبيق أبحاث النانوتكنولوجي

مؤتمر سلامة الغذاء

ياسمين فواز



طالب المشاركون في مؤتمر "الجديد في سلامة الغذاء" الذي نظمه "مستشفى السعودي الألماني – القاهرة" بالتعاون مع شركة رينا العالمية بضرورة الحث على زيادة الأبحاث المصرية، فيما يخص النانوتكنولوجي واستخدامها في مجال الأغذية بشكل فعال، مع العمل على تحقيق شراكة قوية بين كل من الهيئات العالمية، والحكومات والمنظمات المجتمعية بهدف تحقيق نظم مستدامة وفعالة لسلامة الغذاء.



وأوصوا بالاهتمام بتوفير الغذاء الصحي الآمن الذي يفي باحتياجات المستهلكين، وهو ما يتطلب العمل على ترسيخ فكر إنتاج الأغذية المدعمة بالأملاح والفيتامينات بحيث تكون في متناول الجميع، فضلا عن الاهتمام بتطبيق الأنظمة الخاصة بإدارة نظام سلامة الغذاء بالمصانع والمطاعم منها الأيزو 22000 كمثال تطبيقي، إضافة إلى الاهتمام بنشر سلامة الغذاء في وسائل الإعلام، وعمل حوار مجتمعي شامل عن سلامة الغذاء في مصر.



وأكد المؤتمر أهمية دعم الجهات الرقابية في إنشاء نظام رقابي فعال ليس هدفه العقوبات بقدر ما يكون هدفه التوجيه والنصح، للتحسين المستمر فيما يخص سلامة الغذاء، مع ضرورة الاهتمام بالكشف عن الفيروسات المتعلقة بالأغذية بنفس ذات قدر الاهتمام المتعلق بالتحكم البكتيري بالأغذية، فضلا عن تطوير المواصفة المصرية (حلال) والخاصة بالأغذية المطابقة للشريعة الإسلامية لتكون مواصفة عالمية تحت إشراف الأزهر الشريف.



قال الدكتور محمد حبلص، المدير التنفيذي لـ"مستشفى السعودي الألماني – القاهرة": إن حرصنا على المشاركة في تطوير المجتمعات التي نعمل بها خاصة في مجال تقديم الخدمات الطبية المتكاملة، يدفعنا إلى المشاركة في كل الأنشطة والفعاليات التي تحقق هذا الهدف الاستراتيجي لنا، ومن هذا المنطلق قمنا بتنظيم هذا المؤتمر الذي يهدف إلى مناقشة كل المستجدات العلمية، فيما يخص سلامة الغذاء، التي تعد من الموضوعات المهمة فيما يتعلق بالصحة العامة.