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سيـــاســة
رئيس حكومة كتالونيا: سنعلن الاستقلال خلال أيام
الأربعاء 04 أكتوبر 2017 05:54 م
رئيس حكومة كتالونيا
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رئيس حكومة كتالونيا
بي بي سي
قال رئيس حكومة إقليم كتالونيا، كارليس بيغديمونت، إن " الإقليم سيعلن استقلاله عن إسبانيا في غضون أيام".
وأضاف بيغديمونت في أول مقابلة له منذ الاستفتاء على انفصال كتالونيا لبي بي سي أن " حكومته ستعمل خلال نهاية هذا الأسبوع أو بداية الأسبوع المقبل".
وفي الوقت نفسه، هاجم ملك إسبانيا فيليبي السادس في كلمة بثها التلفزيون الرسمي منظمي الاستفتاء على استقلال إقليم كاتالونيا، وقال إنهم وضعوا أنفسهم "خارج إطار القانون".
وأوضح فيليبي أن الوضع في إسبانيا "خطير جدا"، ودعا إلى الحفاظ على الوحدة.
وخرج مئات الآلاف في إقليم كاتالونيا في احتجاجات ضد عنف الشرطة الإسبانية الأحد الماضي خلال التصويت على الاستفتاء الذي أدى إلى إصابة نحو 900 شخص.
وأضاف بيغديمونت إن حكومته "ستتخذ إجراءات في نهاية هذا الأسبوع أو بداية الأسبوع المقبل"، في إشارة إلى إعلان الاستقلال.
وردا على سؤال بشأن الخيارات التي سيلجأ إليها إذا تدخلت الحكومة الإسبانية وسيطرت على حكومة كاتالونيا، قال بيغديمونت إن ذلك سيكون "خطأ سيُغير كل شيء."
وأشار بيغديمونت إلى أنه لا يوجد حاليا اتصال بين الحكومة في مدريد وحكومة الإقليم.
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