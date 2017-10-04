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اقتصاد وأسواق
بورسعيد تعيد هيكلة الأنشطة الاقتصادية العشوائية
الأربعاء 04 أكتوبر 2017 05:49 م
عادل الغضبان محافظ بورسعيد 2255
أخر الأخبار
محافظ بورسعيد 3365
أمانى العزازى
أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، إنشاء ٣٥٢ مسكنا، وحظيرة، لقاطنى عشوائيات عزبة أبو عوف والإصلاح والجناين بمنطقة جنوب بورسعيد.
جاءت تصريحات المحافظ أثناء استقباله اليوم للدكتور أحمد درويش نائب وزير الاسكان للعشوائيات الذى قام بوضع حجر أساس مساكن وحظائر لتربية الماشية بالإضافة إلى تفقده العديد من المشروعات السكنية البديلة عن العشوائيات تمهيدا لإعلان بورسعيد نهاية العام الحالى محافظه خالية من العشوائيات.
وهذا يعد أول مخطط من نوعه لتجميع أصحاب نشاط تربية المواشى فى منطقة واحدة، وفق الغضبان.
ولفت إلى توافر البنية الأساسية للنشاط المتمثلة فى محطة التسمين والمجزر الآلى والوحدة البيطرية.
وأشار إلى انتهاج المحافظة سياسة جديدة بإعادة تأهيل أصحاب الأنشطة الواحدة، وتوفير البنية الأساسية اللازمة لتنمية نشاطهم.
وقال الغضبان إن إعادة تخطيط الأنشطة الاقتصادية يضمن التقليل من العوائق التى تواجه أصحابها سواء فى الممارسة أو النقل أو التخزين وتوفير العوامل الأساسية لنجاح مشروعاتهم، وأهمها وجود مسكن قريب وصحى من مكان العمل بديلا عن العشوائيات التى تسببت فى تشويه الوجه الجمالى للمحافظة.
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