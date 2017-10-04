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سيـــاســة
إحالة متهمي حادث تصادم قطاري القاهرة والإسكندرية للمحاكمة
الأربعاء 04 أكتوبر 2017 05:46 م
تصادم قطار
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تصادم قطار
كتبت: نجوى عبدالعزيز
قرر النائب العام المستشار نبيل صادق إحالة المتهمين بارتكاب الحادث الذي شهدته محافظة الإسكندرية، يوم الجمعة 11 أغسطس الماضى وراح ضحيته 44 متوفيا، و236 مصابا، وذلك عقب انتهاء التحقيقات التى أجرتها النيابة العامة والمعاينات ومناظرة جثامين الضحايا، والاستماع لأقوال المصابين وجميع قيادات الهيئة القومية للسكك الحديدية، والخبراء الفنيين أعضاء اللجان الفنية المنتدبة من المهندسين العسكريين بالقوات المسلحة.
وكشفت التحقيقات عن التصور النهائي لكيفية وقوع الحادث والمتورطين فى ارتكابه، حيث تبين أن الحادث يرجع إلى الإهمال الجسيم لكل من: "عماد حلمي عباس- رشوان قائد القطار رقم 13- وفرحات عبد الستار فرحات قائد القطار رقم571- هشام عزيزي مصطفى مساعد قائد القطار رقم571- وعلى محمد يوسف"رئيس قطار رقم571"- وجلال خالد بيومى ملاحظ بلوك ابيس- ومحمد محمد خليل" ناظر محطة ومراقب حركة القبارى"، لإهمال الجسيم فى أداء أعمالهم، والإخلال بما تفرضه عليهم أصول مهنتهم بدأ من قائد القطار رقم 13 الذى أساء استخدام جهاز "ATC"، بتعطيل قدرته على الربط والوقوف الآلى وقيادته للقطار بسرعة تجاوزت السرعة المقررة.
وأمر النائب العام بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية العاجلة مع استمرار حبسهم.
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