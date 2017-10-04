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بنـــوك
مصر تحصل على 500 مليون دولار من بنك ADB
الأربعاء 04 أكتوبر 2017 05:00 م
بنك التنمية الأفريقي
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بنك التنمية الأفريقي
خالد بدر الدين
أعلنت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن مصر ستحصل على الشريحة الثالثة والأخيرة والتى تبلغ 500 مليون دولار من بنك التنمية الأفريقى ADB فى يناير المقبل، ضمن برنامج قروض بقيمة مليار ونصف المليار دولار من البنك.
وذكرت وكالة رويترز أن الحكومة المصرية تتفاوض على مليارات الدولارات للمساعدة فى تحسين اقتصادها منها 12 مليارًا على 3 سنوات من برنامج قروض صندوق النقد الدولى.
التنمية الأفريقي
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