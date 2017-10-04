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أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.79 17.89 بنك مصر
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
595.00 عيار 21
510.00 عيار 18
680.00 عيار 24
4760.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

مصر تحصل على 500 مليون دولار من بنك ADB

بنك التنمية الأفريقي
بنك التنمية الأفريقي
بنك التنمية الأفريقي

خالد بدر الدين
 
أعلنت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن مصر ستحصل على الشريحة الثالثة والأخيرة والتى تبلغ 500 مليون دولار من بنك التنمية الأفريقى ADB فى يناير المقبل، ضمن برنامج قروض بقيمة مليار ونصف المليار دولار من البنك.

وذكرت وكالة رويترز أن الحكومة المصرية تتفاوض على مليارات الدولارات للمساعدة فى تحسين اقتصادها منها 12 مليارًا على 3 سنوات من برنامج قروض صندوق النقد الدولى.

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