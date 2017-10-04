هواوي تطرح ثاني أجهزتها اللوحية من سلسلة MediaPad T3‎

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المال – خاص:



طرحت شركة هواوي الصينية لطرح جهاز لوحي جديد Media Pad T3 7 نسخة 3G بداية أكتوبر الجاري.



ينتمي الجهاز إلي سلسلة الأجهزة اللوحية المعروفة بـ MediaPad T3، وهي سلسلة كاملة من الأجهزة اللوحية التي تتميز بأحجام شاشاتها الكبيرة وإمكانياتها المتنوعة، والتي طرحتها شركة هواوي بالأسواق المصرية وبأسعار تنافسية للغاية.



يتمتع الجهاز اللوحيالجديد بشاشة متوسطة الحجم تعمل باللمس متعدد الأصابع بقياس 7 بوصة من نوع IPS ، بدقة عالية الوضوح 600*1024، برقاقة معالج Spreadtrum SC7731G رباع النواه من نوع A7 تعمل بتردد 1.3 جيجاهرتز مع 1 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائية، وبطاقة رسومات من نوع Mali400، بالإضافة إلي ذاكرة داخلية تبلغ 16 جيجابايت، مع إمكانية تزويد المساحة التخزينة عن طريق بطاقات الذاكرة التي تصل إلى 128 جيجابايت.



يتمتع الجهاز بكاميرا أمامية وكاميرا خلفية بدقة 2 ميجابيكسل، مع خاصية التقريب المحدد، كل هذه الإمكانيات تعمل بسلاسة وسهولة مع واجهة المستخدم المميزة من هواوي EMUI وبطارية عالية الكثافة بحجم 4100 ميلي أمبير، التي تمنح المستخدم أطول فترة ممكنة من الإستخدام.



وصرح جورج لي، مدير مكتب مصر لمجموعة هواوي لأجهزة المستهلك: "تضع هواوي مستخدميها على رأس أولوياتها ، حيث تعمل الشركة علي تلبية احتياجات كافة فئات المستخدمين من خلال توفير العديد من الأجهزة المتنقلة سواء كانت هواتف ذكية أو أجهزة لوحية، وهذا من أجل تيسير إنجاز أعمالهم علي أكمل وجه دون الحاجة الى استخدام أجهزة وحواسب كبيرة الحجم.



وأضاف أن هواوي تؤمن بالأهمية الكبيرة التي تتمتع بها الأجهزة اللوحية في الاستخدامات اليومية للفرد، بدلاً من الكومبيوتر الشخصي لكي يسهل عليه إنجاز عمله دون التقيد بالزمان والمكان.



يتوفر الجهاز في الأسواق المصرية منذ أوائل أكتوبر الجاري. والجدير بالذكر أن إجمالي مستخدمي الأجهزة اللوحية وصل الي 1.23 مليار مستخدم حول العالم حتي الآن، بواقع زيادة قدرها 11% تقريباً مقارنةً بعدد المستخدمين في العام الماضي، حيث تعد الأجهزة اللوحية بمثابة حلقة الوصل التي تربط بين الهواتف الذكية وأجهزة الكومبيوتر الشخصي.

