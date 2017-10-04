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بورصة وشركات
الشرقية للدخان تعلن توزيعا نقديا بـ 11.5 جنيه للسهم
الأربعاء 04 أكتوبر 2017 04:24 م
الشرقية للدخان 5
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الشرقية للدخان 6
رجب عزالدين:
أعلنت شركة الشرقية للدخان عن توزيع نقدى بقيمة 11.5 جنيه للسهم الواحد، يوزع على قسطين.
ومن المقرر صرف القسط الأول فى 22 أكتوبر الجارى، بقيمة 8 جنيهات، بينما يصرف القسط الثانى فى 2 يناير 2018 بقيمة 3.5 جنيه للسهم الواحد.
وينتهى الحق في التوزيع لمشتري السهم حتى نهاية جلسة يوم 17 أكتوبر الجارى.
وحققت الشركة صافى ربح قدره 1.77 مليار جنيه خلال العام المالي المنتهي في يونيو الماضي، مقابل أرباح بلغت 1.47 مليار جنيه بالفترة المماثلة من العام السابق.
ويبلغ رأسمال الشركة 1.5 مليار جنيه، موزعاً على 50 مليون سهم، بقيمة اسمية 15 جنيهاً للسهم.
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