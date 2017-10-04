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سيـــاســة
سامح شكري يتوجه إلى باريس لدعم ترشيح خطاب لليونسكو
الأربعاء 04 أكتوبر 2017 03:50 م
سامح شكري
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سامح شكري
سمر السيد:
يتوجه سامح شكري وزير الخارجية، غدا إلى باريس لإجراء العديد من اللقاءات مع الدول أعضاء المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو، من أجل الترويج لترشيح الوزيرة مشيرة خطاب لمنصب مدير عام المنظمة.
وصرح المستشار أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية،فى بيان صحفى ، بأن زيارة شكري إلى باريس تأتي في إطار حرص وزارة الخارجية على تكثيف الجهود والاتصالات الداعمة لمرشحة مصر وأفريقيا للمنصب، والوقوف خلفها خلال المرحلة الأخيرة من الحملة الانتخابية، وذلك قبيل بدء عملية التصويت يوم الاثنين الموافق 9 أكتوبر الجاري.
وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أنه من المقرر أن يلتقي وزير الخارجية مع المندوبين الدائمين أعضاء المجموعة الأفريقية بالمجلس التنفيذي لليونسكو بحضور موسى فقيه رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، وذلك من أجل تنسيق المواقف والتحركات في إطار الموقف الأفريقي الموحد الداعم للوزيرة خطاب. كما سيشارك شكري في حفل استقبال تنظمه السفارة المصرية في باريس لعدد من كبار المسئولين والمندوبين الدائمين أعضاء المجلس التنفيذي للمنظمة.
ومن ناحية أخرى، ذكر أبوزيد أن وزير الخارجية سوف يلتقي خلال وجوده في باريس مع وزير خارجية فرنسا "جون إيف لودريان"، حيث سيجرى معه مشاورات تتناول العلاقات الثنائية بين البلدين، والتطورات الإقليمية، لاسيما الأوضاع في ليبيا وسوريا والعراق.
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