انطلاق قمة رايز أب للمبدعين بداية ديسمبر‎

انطلاق قمة “رايز أب” فى القاهرة من ٩ - ١١ ديسمبر المقبل

المال - خاص



أعلنت رايز أب منصة ريادة الأعمال وملتقى التواصل بين الشركات الناشئة فى الشرق الأوسط والعالم، عن انعقاد قمتها الخامسة خلال الفترة من 1 – 3 ديسمبر المقبل فى منطقة وسط البلد بالقاهرة.



تهدف رايز أب من خلال قمتها هذا العام، إلى تسليط الضوء على أهمية الدمج بين التكنولوجيا ورأس المال والقدرات الإبداعية لتحسين التجارب الإنسانية (HX)، من خلال جمع عناصر مناخ منظومة ريادة الأعمال فى الشرق الأوسط ضمن أكبر ملتقى لريادة الأعمال فى الدول العربية.



للعام الخامس على التوالى، تقدم رايز أب المزيد من فرص النمو والتطور، من خلال تركيز القمة هذا العام على أهم 3 محاور فى كل صناعة، وهى الإبداع ويعتبر قوة دافعة للابتكار ومن ثم خلق مزيد من الحلول لتحسين التجربة الإنسانية ، يليها رأس المال الذكى وإمكانية استخدامه لتكوين الحلول الإبداعية بشكل أسرع، فضلاً عن التكنولوجيا وكيفية استخدامها لحل المشكلات اليومية، من خلال تبسيط التحديات الأكثر تعقيداً ومواجهتها بما يعمل على تحسين التجربة الإنسانية (HX) فى الوقت نفسه.



ومن جانبها قالت داليا قمر مديرة القمة: “نعمل على مدار 5 سنوات عن قرب مع منظومة ريادة الأعمال الناشئة فى منطقة الشرق الأوسط، ونسعى هذا العام إلی توظيف الابتكار لتحسين التجربة الإنسانية، من أجل الاستمرار فى تطوير قطاع الشركات الناشئة".



وأضافت أن التجربة الإنسانية هى قلب أعمالنا هذا العام، موضحة أن قمة رايز أب تسعى لإلقاء الضوء على المساهمات الابتكارية ودور ريادة الأعمال فى تحسين التجربة الإنسانية، قائلة:" نحن نؤمن بأن أفضل الحلول لمواجهة التحديات المشتركة، يمكن إيجادها عند التقاء الإبداع ورأس المال والتكنولوجيا معاً”.



على مدار ثلاثة أيام يلتقى الآلاف من المؤسسين والمستثمرين ورؤساء الشركات والعديد من داعمى منظومة ريادة الأعمال من جميع أنحاء العالم فى نقاشات مختلفة لتبادل الخبرات والمعلومات وخلق فرص للتواصل.



كما ستجمع قمة 2017 نخبة من أفضل المتحدثين العالميين فى مجالات التكنولوجيا والإبداع والاستثمار، على رأسهم سارة هيك- رئيس العلاقات الخارجية لشركة Stripe الأمريكية، وكريستوفر شرويدر - مستثمر، ومى مدحت -الشريك المؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة Eventtus المصرية، ودانا هورسكا - نائب مدير شئون الاستثمار بشركة Twofour54 الإماراتية، براين كولينس، شريك المؤسس لشركة كولينس الأمريكية.



كما ستتضمن فعاليات القمة مسابقات قوية لعرض أفكار المشروعات ومزيد من المناقشات وورش العمل بالتعاون مع قادة الأعمال الدوليين، إلى جانب عرض أفضل الشركات الناشئة فى الشرق الأوسط، فضلاً عن أنشطة أخرى ستقام على هامش قمة رايز أب على مدار الأسبوع، وعدد من الأنشطة الترفيهية.



وفى هذا الصدد وتابعت داليا قمر، ”قمة رايز أب هى الحدث الأبرز فى ريادة الأعمال بالشرق الأوسط ،ونعمل هذا العام على تحويل التركيز من التحديات التى تواجه المنطقة، إلى الفرص التى تحملها المنطقة ويمكن استغلالها لخلق أعمال أكثر نجاحاً وأكثر نمواً".



يذكر أن قمة رايز أب دعت خلال العام الماضى أكثر من ٤٧٠٠ مشارك، بالإضافة إلى ٢٠٠ متحدث من ١٢٧ مدينة تقريباً فى ٥٣ دولة حول العالم.