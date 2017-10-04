7 شركات وساطة تأمينية جديدة و4 للمعاينة خلال 8 شهور

محمد عمران بمؤتمر المال



مروة عبد النبى والشاذلى جمعة:



انضمت 7 شركات وساطة تأمينية جديدة إلى سوق التأمين ليرتفع إجمالى عدد شركات الوساطة التأمينية إلى 66 شركة نهاية أغسطس الماضى مقابل 59 شركة وساطة خلال نفس الفترة من العام الماضى.



وأظهر تقرير أغسطس الذى أصدرته الهيئة صباح اليوم ارتفاع عدد الوسطاء الأفراد إلى 8493 وسيطا بنهاية أغسطس الماضى مقابل 8106 وسطاء خلال الفترة نفسها من العام الماضى، بزيادة 5%، وتمت إعادة قيد 200 وسيط وتسجيل 727 وسيطا جديدا وشطب 865 خلال تلك الفترة.



وكانت أبرز أسباب شطب الوسطاء عدم استيفاء البيانات وعدم التزام الوسطاء بموعد التجديد .



وأظهر التقرير ارتفاع عدد شركات خبراء معاينة وتقدير الأضرار إلى 60 شركة نهاية أغسطس الماضى مقابل 56 شركة خلال نفس الفترة من العام الماضى بزيادة 4 شركات فيما ارتفع عدد خبراء المعاينة الأفراد إلى 401 خبير بنهاية أغسطس الماضى مقارنة بـ 385 خبيرا خلال فترة المقارنة بنسبة نمو 4% .