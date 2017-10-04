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عقـــارات
سوهاج الجديدة تتسلم 300 عمارة إسكان اجتماعي
الأربعاء 04 أكتوبر 2017 02:51 م
مدينة طيبة الجديدة
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مدينة طيبة الجديدة
محمود زكي
قال المهندس علاء عبد الله، نائب رئيس جهاز تنمية ومدينة سوهاج الجديدة، إن الجهاز انتهى من تسلم مشروع الإسكان الاجتماعي بالمدينة من شركات المقاولات، بعدد 300 عمارة، تضم 6240 وحدة، مشيرًا إلى أنه جارٍ البدء في تسليم تلك الوحدات للمواطنين خلال الفترة المقبلة.
وأضاف عبدالله، في تصريحات لـ"المال"، أن تكلفة تنفيذ 300 عمارة بلغت حوالي 840 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن الجهاز يستعد لتنفيذ عدد من المشروعات الخدمية بالمدينة خلال الفترة الحالية، والتي تتمثل في تنفيذ حضانات وأسواق تجارية، وذلك بتكلفة تتجاوز 15 مليون جنيه.
وتابع أن الجهاز يستعد لطرح ترفيق 730 فدانا على شركات المقاولات، موضحًا أن تلك الأراضي تمت إضافتها للمدينة ضمن التوسعات الأخيرة لها.
وأوضح أن جمعية رجال أعمال سوهاج اقتنصت تنفيذ مشروع لشبكات المياه والصرف بمنطقة الإسكان المتميز، وذلك على مساحة 162 فدانًا، عبر طرحها على الشركات بنظام الأظرف المغلقة.
ولفت إلى أن الجهاز انتهى من تخصيص 5 أفدنة لإنشاء نقطة مرور، بالإضافة إلى أنه جار تخطيط أراض لإقامة وحدات سكنية للشريحة الأولى بالرعاية.
وأضاف أنه تم الانتهاء من تنفيذ 80% بمشروع تطوير ورفع كفاءة طرق 4 أحياء بالمدينة إذ أن التكلفة التنفيذية للمشروع 50 مليون جنيه وتشمل رفع كفاءة طرق بأطوال تتراوح من 300 إلى 500 متر ورصف التقاطعات الواصلة بين الأحياء وتركيب الشارات المرورية بالطرق الفرعية بالمدينة.
وأشار نائب رئيس الجهاز أن خطة العام الماضي 2016-2017 إنتهت بنسبة نجاح تجاوزت 105% في حين أن الخطة الجديدة للمدينة تجاوز 800 مليون جنيه
وأكد أن الجهاز انتهى أواخر أغسطس الماضى، من بيع 26 محلا تجاريا للأنشطة المختلفة بمساحات تتراوح بين 30 و68 مترا، ووصل أعلى سعر للمتر إلى 90 ألف جنيه، متجاوزا أعلى سعر فى آخر مزاد عقده الجهاز فبراير الماضى، والذى بلغ 36 ألف جنيه للمتر، ليصل متوسط الزيادة فى 6 أشهر إلى %150.
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