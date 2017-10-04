ضوابط شراء أجهزة الووكى توكى

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❏ نائب رئيس تنظيم الاتصالات: تختلف من جهاز لآخر

❏ مصدر حكومى: يجب تحديد الغرض وهوية صاحبها مسبقا

❏ عثمان أبو النصر: مدة الترخيص عاما قابلة للتجديد

❏ أحمد قشطة: تبدأ من 1200 جنيه.. و«موتورلا» و«كينوود» أبرزها



المال ــ خاص



انتشرت صفحات بيع أجهزة «ووكى توكى» عبر موقع «فيس بوك» خلال الفترة الماضية، بأسعار مخفضة وعروض على خدمات الصيانة وقطع الغيار أشهرها صفحة «Motorola radio».



وتعرض تلك الصفحات أنواعا مختلفة من الأجهزة بعضها يعمل بدون خط تليفون أرضى، ويغطى مسافة تصل إلى 4 كيلو مترات فى التجمعات السكانية ، ومن 6 إلى 8 كيلوات فى الأماكن المفتوحة، وتستخدم هذه الأجهزة داخل المصانع والشركات والمزارع ومواقع التشييد والبناء والتصوير.



«المال» استطلعت أراء عدد من مسئولى وخبراء قطاع الاتصالات حول قانونية استخدام هذه الأجهزة فى مصر ؟



والـ «ووكى توكى» هو جهاز محمول لاسلكى صغير الحجم يرسل ويستقبل باتجاهين ، ويعود الفضل فى تطويره إلى البريطانى دونالد هنجز، خلال الحرب العالمية الثانية.



وأكد الدكتور السيد عزوز، نائب رئيس جهاز تنظيم الاتصالات ، أن القواعد المنظمة لتشغيل أجهزة «ووكى توكى» تختلف من جهاز لآخر ، و توجد أنواع متعددة كل منها يعمل على إشارة اتصال بعينها.



وقال مصدر حكومى سابق ، إنه يتعين على الشخص أو المؤسسة الراغبة فى شراء جهاز «ووكى توكى» الحصول على ترخيص مسبق من جهاز تنظيم الاتصالات، يحدد أسباب الاستخدام ، وهوية حامله لضمان عدم إساءة استعماله فى أغراض مشبوهة، مثل أعمال التجسس لصالح جهات أجنبية أو مؤسسات استخباراتية.



وأوضح أن تحديد شخصية صاحب الجهاز تمكن الجهات الرسمية من تعاقب الجناة وملاحقتهم قضائيا حال ارتكاب مخالفات أو جرائم.



وأضاف عثمان أبو النصر، المدير الإقليمى لشركة «نوكيا سيمنز» لحلول الشبكات فى مصر ومنطقة الشرق الأوسط ، أن أجهزة «ووكى توكى» تستخدم نوعين من إشارات الاتصال فيما بينهم «أنالوج و«ديجتيال» وتعتبر أقل عرضة للاختراقات الأمنية ، وتتواجد عادة مع أطقم أفراد الحراسة والأمن داخل التجمعات السكانية المغلقة «الكومباوندات» ، وتغطى مسافات قصيرة تتراوح بين 400 و 500 ميل.



وأكد أن العميل يتقدم بطلب للحصول على ترخيص بشراء «ووكى توكى» من جهاز تنظيم الاتصالات من خلال شركة الشرق الأوسط للاتصالات اللاسلكية المملوكة للمصرية للاتصالات ، وتصل مدته إلى عام قابلة للتجديد بشرط تحديد أغراض الاستخدام.



وتابع: «توجد أنواع مختلفة من أجهزة»ووكى توكى«وتختلف أسعارها حسب طول المسافة التى تقوم بتغطيتها ، وتعتمد عليها شركات السياحة فى تأمين رحلات السفارى».



وأشار أحمد قشطة ، مدير منطقة وسط الدلتا لدى شركة «إيجيبت سيكيورتى» للأنظمة الأمنية والاتصالات ، إلى أن سعر الجهاز يبدأ من 1200 جنيه، وحتى 50 ألفا أى ما يعادل 3 آلاف دولار تقريبا ، وتختلف حسب المسافة ، لافتا إلى ضرورة امتلاك المؤسسة سجلا تجاريا وبطاقة ضريبية حتى يتسنى لها شراء «ووكى توكى».



وأضاف أن من أشهر الأنواع المتداولة بالسوق المصرية الماركات الصينية ومنها «دهوا » و موتورلا «و» كينوود «» b-techb zkteco«» «uniview » و يتم استيرادها وفق ضوابط قانونية ، مبينا أن معدل الطلب عليها بعد قرار تعويم الجنيه لايزال طبيعيا.

وقال إن شركته تستحوذ على 60 % من حلول أنظمة «دهوا» بمصر ، لافتا إلى أن «إيجيبت سيكيورتى» هى اندماج مجموعة من الكيانات العاملة فى مجال الحلول الأمنية وأنظمة كاميرات المراقبة من بينها «دهوا إيجيبت» ، والوطنية لإدارة المشروعات ، و«كاميرا كلينيك».



وأشار إلى أن «عرب سيكيورتى» تعتبر الوكيل الحصرى للعلامات السابقة فى منطقة الشرق الأوسط.



وبموجب المادة 52 من قانون الاتصالات 10 لسنة 2003 ، فإنه لا يجوز حيازة أو تركيب أو تشغيل أى جهاز لاسلكى داخل البلاد إلا بعد الحصول على موافقة بذلك من جهاز تنظيم الاتصالات، طبقاً للشروط والأوضاع المحددة مسبقا باستثناء أجهزة البث الإذاعى والتليفزيونى الخاصة بخدمات اتحاد الإذاعة والتليفزيون التى تعمل فى حيز الطيف الترددى المخصص لذلك ، على أن يلتزم بإخطار الجهاز بحيازته أو تركيبه أو تشغيله للأجهزة المشار إليها.