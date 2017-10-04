الإنتاج الحربي تستقبل 100 طالب من جامعتى عين شمس والسويس

محمد سعيد العصار 1



هاجر عمران :



استقبلت عدد من شركات الإنتاج الحربي أمس، 100 شاب وفتاه من جامعتى عين شمس والسويس، للتعرف على الإمكانيات الفنية والتكنولوجية بهذه الشركات، وما تقوم بإنتاجه، ودورها في بناء الاقتصاد الوطني .



وقال الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربى، إن لزيارة تأتى تفعيلا للمبادرة التى أطلقتها وزارة التعليم العالى، تحت عنوان "كل يوم جديد" لتعريف شباب الجامعات والمعاهد المصرية بالمشروعات التنموية العملاقة التى تنفذها الدولة، مما يساهم في تنمية قيم الولاء وحب العمل والقدرة على الإنجاز لديهم.



وأكد "العصار" اهتمام الوزارة ودعمها للتعليم فى مصر بجميع مراحله، مؤكدا أن المبادرة ستساهم بشكل كبير فى توعية جيل كامل من الشباب بموارد بلده، وإمكانياتها، وما تقوم به مؤسسات الدولة المختلفة من أجل النهوض بالمجتمع.



وأضاف إنه وفقا للمبادرة سيقوم طلاب الجامعات والمعاهد المصرية بزيارة الشركات المختلفة التابعة لوزارة الانتاج الحربي،على مدار 3 أشهر، لتحقيق الربط والتكامل بين الجامعات والمؤسسات الصناعية.



وأكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى، الأهمية التى توليها الوزارة لزيارات طلاب الجامعات للمشروعات القومية الكبرى التى تنفذها الدولة، والتى من شأنها دمجهم فى خطة التنمية للدولة وربطهم بها، وتعريفهم بما يتم إنجازه على أرض الواقع، مما يشكل مستقبلاً حائلاً ضد التلاعب بأفكارهم، فضلاً عن تنمية قيم الانتماء والوطنية وحب العمل لديهم، وتعزيز رغبتهم فى المشاركة المجتمعية، وفتح آفاقهم للمستقبل الجديد.



ومن الجدير بالذكر ان هذه الزيارة تعد الزيارة الثانية حيث انطلق الفوج الأول من شباب جامعتى القاهرة وحلوان الأسبوع الماضى، لزيارة شركة حلوان للصناعات الهندسية، والتعرف على مجالات العمل لديها والمشروعات التى تشارك بها، فيما قام الفوج الثانى اليوم من طلبه جامعتى عين شمس والسويس بزيارة مصنع أبو زعبل للصناعات الهندسية، ومصنع إنتاج وإصلاح المدرعات ومصنع أبو زعبل للصناعات المتخصصة.

