مستخلصون يعترضون على اشتراطات نقل السلع الصناعية

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❐ شلتوت: لم يفرق بين «الصناعية» و «الوسيطة»

❐ عبد الحليم: يؤخر مدد الإفراج الجمركى ويؤدى لتكاليف إضافية



معتز محمود



أبدى مجموعة من مستخلصى الجمارك بالإسكندرية، تحفظات على قرار الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، الذى لا يسمح بنقل وتخزين رسائل السلع الصناعية تحت التحفظ إلا للمخازن المرخصة.



وأشار المستخلصين وإلى أن القرار يواجه عدة صعوبات، تحول دون تطبيقه بأريحية كاملة، ما يؤخر مدد الإفراج الجمركى، ويؤدى لتكاليف إضافية يتحملها العملاء فى النهاية، لا سيما أن القرار لم يفرق بين طبيعة السلع الصناعية، كونها مستلزم إنتاج أو سلع وسيطة.



وأكد على عبد الحليم، عضو الجمعية العمومية لشعبة مستخلصى الجمارك بغرفة تجارة الإسكندرية، أن معظم العقارت بالمحافظة ليس لديها تراخيص بناء، فضلا عن أن تجار الأخشاب مخازنهم فى غرب المدينة، أوعلى أطرافها، وبعض تلك الأراضى وضع يد، أو غير مسجلة.



وأشار عبد الحليم إلى أنه منذ أصدار القرار، حدث تأخر فى عمليات الإفراج الجمركى، عن الرسائل وتحصيل غرامات وأرضيات إضافية.



وأضاف أنه ترتب عليه عدم وفاء بالتعاقدات المرتبط بها المستورد، نتيجة التأخير وبطء إجراءات التحاليل للحصول على المطابقة النهائية، التى تحتاج من 10 - 15 يومًا.



وأكد أن المطالبات بدأت أغسطس الماضى، بإحضار عقد إيجار المخزن، مثبت به التاريخ فى الشهر العقارى، ثم فى 12 / 9 الماضى بدء طلب أصل عقد الإيجار وأصل ترخيص المخزن.



أوضح أنه وبناء على القواعد، تنعدم الاستفادة من النقل والتخزين تحت التحفظ، وتحميل الرسائل غرامات وأرضيات.



وأصدرت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، تعليمات جديدة للمنافذ الجمركية على مستوى المحافظات، بشأن رسائل السلع الصناعية المطلوب منحها نقل وتخزين تحت التخفظ، وإشراف الجهات الرقابية المختصة.



وألزمت التعليمات الجديدة تقديم صورة عقد ملكية او أستئجار المخزن المطلوب التخزين به، وبالنسبة لحالة طلب المستورد منح رسالة خاصة به نقل وتخزين تحت التحفظ بمخازن المستورد، فتقدم صورة من ترخيص المخزن، مرفقا به صورة عقد ملكية او استئجار المخزن، وباق شروط النقل والتخزين المذكورة بالمادة 86 باللائحة الاستيرادية.



يذكر أن شروط الإفراج تحت التحفظ كانت تتركز فى أن يكون للمستورد مخزن معاينته من وزارة الصحة، حال ما إذا كانت الرسالة محتوية على السلع الغذئية فقط، وتعاين السعة والتهوية، ودرجات الحرارة، بعدها تقوم هيئة الرقابة على الصادرات والواردات بإبلاغ مباحث التموين، عن الشحنة حتى لا يصرف منها المستورد.



وحال تبديد الرسالة من المستورد، يعاقب بالسجن لمدة يحددها القضاء، ويشطب من سجل المستوردين، وتحصل مصلحة الجمارك من المستورد قيمة رسوم مضاعفة على الشحنة، بسبب التبديد ومخالفته للقانون، ويسجل ضمن قائمة الغش التجارى.



يذكر أنه عند طلب المستورد منح رسالة خاصة، بنقل وتخزين تحت التحفظ، يقوم بتقديم تعهد للجهات المختصة، ويذكر الأماكن التى يخزن بها.



كما ينص التعهد على عدم التصرف فى الرسالة أو فى أى جزء منها إلا بعد الحصول على الإفراج النهائى من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وبمتابعة فرع الهيئة الذى سحب العينات للحصول على نتيجة الفحص والاختبار والحصول على الإفراج النهائى، حال مطابقة الرسالة أو إعادة تصديرها حال رفضها بمعرفة الهيئة".



وأشار بعض المستخلصين، إلى أن الإجراءات تبدأ بإحضار شهادة مشتملات من الحى التابع له العقار، الذى يحتوى على المحل المراد ترخيصه، ومثبت بها أنها مقدمه لرخص المحلات.



وأضافوا أن الطلب يجب أن يقدم به صورة بطاقة مقدم الطلب، وصورة العقد الخاص بالمحل، وصورة البطاقه الضريبية، مثبت بها نوع النشاط، ورسم هندسى للمحل معتمد من مهندس استشارى.



ولفتوا إلى أنه من الضرورى إرفاق نماذج الحصول على ترخيص محل، وشهادة صحيه لصاحب النشاط، أو العاملين بالمحل، حال كان النشاط خاص بالمأكولات، أو المشروبات، أو الأغذية بصفة عامة، وإيصال المياه، والكهرباء، الخاص بالمحل المراد ترخيصه.



من جانبه اعتبر مبروك شلتوت، عضو الجمعية العمومية لشعبة مستخلصى الجمارك بغرفة تجارة الإسكندرية، أن القرار خاطئ، وترتب عليه زيادة من الإفراج الجمركى، وتكدس البضائع داخل الدائرة الجمركية.



وأضاف أن القرار أدى لرفع التكلفة على السلع الصناعية دون تمييز بين طبيعة السلع كونها مستلزم أنتاج أو سلع وسيطة.



وأوضح أن غالبية السلع الصناعية وإن كانت مستوردة للإتجار، فلا تخرج عن كونها سلع استهلاكية، وأكثر من %95 من السلع، وسيطة، تستخدم كمدخلات لإنشطة صناعية وأعمال مقاولات، مثل المحابس، وصمامات، ومهمات الرى، والمواسير، والمستلزمات الكهربائية.



وأوضح، أن بعض تلك المدخلات تأتى لمشروعات قومية أو صناعات كثيفة العمالة وتتأثر بالقرار فى ظل الواقع الذى تعيشه مصر، كون أن %90 من الثروة العقارية غير مرخصة، ليتعذر الحصول على ترخيص لتلك المخازن.



وأشار إلى أن السلع الصناعية بعضها لا يحتاج لتجهيزات تخزينية خاصة، إنما تخزن فى بعض الأحيان فى ساحات مكشوفة، خارج الكتلة السكنية لقلة التكلفة وانخفاض قيمة الأراضى.