قطاع التأمين يسدد 6 مليارات جنيه تعويضات بنهاية يوليو

بنك معلومات شركات التأمين



مروة عبد والشاذلى جمعة :



سددت شركات التأمين خلال الفترة من يناير حتى يوليو 6.2 مليار جنيه للعام الحالى، مقابل 5.7 مليار جنيه عبر نفس الفترة للعام السابق عليه.



وسددت شركات الممتلكات مطالبات بقيمة 2.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الحالى، مقابل 2.6 مليار جنيه خلال نفس المدة من العام السابق عليه.



كما قامت شركات التأمين على الأشخاص بسداد تعويضات قيمتها 3.4 مليار جنيه خلال الـ7شهور الأولى من العام الجارى مقابل 3 مليارات جنيه سددتها عبر نفس الفترة من العام السابق عليه.

