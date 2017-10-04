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تأميـــن
أقساط سوق التأمين تتجاوز 20.5 مليار جنيه خلال 7 شهور
الأربعاء 04 أكتوبر 2017 01:36 م
أقساط
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تأمين
مروة عبد النبى والشاذلى جمعة:
قفزت أقساط قطاع التأمين خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2017 إلى 20.5 مليار جنيه مقابل 13.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى بنسبة نمو 50.7%.
ارتفعت أقساط شركات تأمينات الحياة خلال الفترة من يناير إلى يوليو الماضى إلى 13.7 مليار جنيه مقابل 9.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى بنسبة نمو 44%.
وكشف تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية عن السبعة شهور من عام 2017 أن الارتفاع الكبير فى اقساط الحياة كان فى العقود السارية التى ارتفع حجم أقساطها من 8.2 مليار جنيه إلى 12.1 مليار جنيه خلال فترة المقارنة بنسبة نمو 47%.
كما شهدت أقساط تأمينات الممتلكات بنهاية يوليو الماضى نمو كبيرا بلغ 76% حيث ارتفع إجمالى الأقساط إلى 6.8 مليار جنيه مقارنة بـ 3.9 مليار جنيه وأظهر التقرير نمو كبيرا فى كل من الإصدارات الجديدة التى ارتفعت أقساطها من 2 مليار جنيه إلى 3.4 مليار جنيه بنمو 70% وكذلك الوثائق لمجددة التى ارتفعت أقساطها من 1.9 مليار جنيه إلى 3.4 مليار جنيه بنمو نسبته 83%.
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