إطلاق أول مؤتمر اقتصادي مصري - تركي مشترك

أرتياد





محمد ريحان:



تطلق جمعية رجال الأعمال الأتراك المصريين "تومياد"، برئاسة أتيلا أطاسيفين، أول مؤتمر اقتصادي "تركي - مصري"، بتركيا تحت شعار "هيا نصنع معا"، بالتعاون مع الغرفة التجارية بمدينة كونيا التركية، ووكالة التعاون والتنسيق التركية "تيكا"، وجمعية رجال الأعمال المصريين بالقاهرة.



وقال أتيلا أطاسيفين، رئيس جمعية الأتراك المصريين، خلال بيان صحفي له اليوم الأربعاء، إن المؤتمر يهدف إلى خلق فرص صناعية واستثمارية جديدة بين الجانبين في مختلف المجالات، وتعزيز أواصر الصداقة وإحياء التعاون بجميع المجالات الاقتصادية المتاحة.



وأضاف أن المؤتمر يأتي تزامنا مع توجهات الحكومة المصرية نحو تعميق الصناعة المحلية، وزيادة الإنتاج المحلي، والعمل على تعظيم أرقام الصادرات، بما يخدم أهداف مصر، ويتيح فرص أكبر للاستثمار التركي بها.



يعقد المؤتمر في مدينتي كونيا واسطنبول على مدى خمسة أيام، ويشمل الاجتماع مع عدد من أبرز رجال الأعمال الأتراك، وعقد اجتماعات ثنائية، والقيام بزيارات ميدانية لعدد من المصانع والمناطق الصناعية بالمدينتين، وذلك تحت رعاية كل من الغرفة التجارية لمدينة كونيا، ومجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركية بمدينة اسطنبول.

ويشهد المؤتمر حضور كبير من الجانب المصري من مستثمرين وصناع ، إضافة إلى عدد من المسئولين وكبار رجال الدولة، إلى جانب وفد من الصحفيين والإعلاميين.



