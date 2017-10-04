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سيـــاســة
إسماعيل يهنئ السيسي وصبحي بذكرى نصر أكتوبر
الأربعاء 04 أكتوبر 2017 12:30 م
شريف إسماعيل 9
أخر الأخبار
شريف إسماعيل 9
المال - خاص
بعث المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر المجيد، وفيما يلي نص البرقية:
السيد الرئيس / عبد الفتاح السيسي
رئــيــس الجمهـوريــة
يسعدني أن أبعث إلى سيادتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أعضاء هيئة الوزارة، بأسمى آيات التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة الاحتفال بالذكرى الرابعة والأربعين لنصر أكتوبر المجيد. هذه المناسبة العظيمة التي قدم فيها الجيش المصرى أروع ملاحم البطولة والفداء، سطرها بأحرف من نور شهداء مصر الأبرار الذين قدموا أرواحهم ودمائهم فداء للوطن من أجل استعادة الأرض واسترداد الحق.
هذه الملحمة الخالدة وقف أمامها العالم أجمع لتصبح درساً ودروس في البطولة الخالصة والوطنية الصادقة.
وإننا يا سيادة الرئيس إذ ننتهز هذه المناسبة، لنعبر عن تقديرنا العميق لجهودكم المخلصة وتوجيهاتكم المستمرة نحو دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأن يوفقكم الله لما فيه خير مصر وشعبها العظيم.
كما بعث إسماعيل، برقية تهنئة إلى الفريق أول/ صدقى صبحى، بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر المجيد، وفيما يلي نص البرقية:
السيد الفريق أول / صدقى صبحى
القائد العام للقوات المسلحة
وزير الدفاع والإنتاج الحربى
يسرنى أن أبعث إليكم وإلى جميع أبناء قواتنا المسلحة الباسلة من ضباط وضباط صف وجنود، أخلص التهانى القلبية مقرونة بأطيب التمنيات، بمناسبة الذكرى الرابعة والأربعين لنصر أكتوبر العظيم الذى قدم فيه رجال القوات المسلحة البواسل أرواحهم ودماءهم دفاعاً عن الوطن وزوداً عن حريته وكرامته.
وإنى إذ أنتهز هذه المناسبة المجيدة، أدعو الله أن يحفظكم درعاً واقياً للوطن ضد محاولات العبث بأمنه وسلامته وحافظاً لمسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها مصرنا الغالية.
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