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عقـــارات

استقرار أسعار الدهانات خلال سبتمبر

دهانات يونى
دهانات يونى
دهانات يونى

0.9% أعلى تغير فى المستلزمات الكهربائية مقارنة بأغسطس
 
رضوى عبد الرازق
 
سجلت أسعار الدهانات استقراراً للمرة الأولى منذ أشهر خلال سبتمبر، مقارنة بأغسطس الماضى كما وصلت أعلى نسبة تغير فى المستلزمات الكهربائية خلال الشهر الماضى إلى 0.9%، وذلك وفقا لنشرة أسعار مواد البناء الصادرة عن الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء بوزارة الإسكان والمرافق.

وفيما يلى معدل تغير أسعار الدهانات والمستلزمات الكهربائية مقارنة بأغسطس الماضى وسبتمبر 2016:

معدل التغير

عام 2016

عام2017

 

الوحدة

النوع

عن العام السابق

عن الشهر السابق

سبتمبر

سبتمبر

اغسطس

52.6%

0%

3.67

5.6

5.6

كجم

معجون بلاستيك داخلى  

76.4%

0 %

17.8

31.4

31.4

لتر

بلاستيك مط داخلى  

68.8%

0%

28

47.25

47.25

لتر

بلاستيك  نصف لامع داخلى وخارجى

102.7 %

0 %

23.9

48.3

48.3

لتر

بلاستيك واجهات  

66.8 %

0 %

29

48.4

48.4

لتر

لاكيه نصف لامع

53.8 %

0 %

23.9

36.7

36.7

لتر

لاكيه لامع ابيض والوان للاسطح الداخلية

27%

0%

2.1

2.7

2.7

كجم

دهاناتاسمنتية للواجهات

 

المستلزمات الكهربائية

معدل التغير

عام 2016

عام2017

 

الوحدة

النوع

عن العام السابق

عن الشهر السابق

سبتمبر

سبتمبر

اغسطس

101.7%

0%

237.9

479.9

479.9

اللفة 100م.ط

اسلاك (نحاس معزول 2مم2 )

100.9%

0 %

334.4

692

692

اللفة100 م.ط

اسلاك نحاس معزول 3 مم2 )

99.3%

0%

1741.6

3470.2

3470.2

اللفة 100م.ط

اسلاك نحاس معزل (16مم2 )

134.7 %

0 %

2865.7

6726

6726

اللفة 100م .ط

اسلاك (نحاس معزول 25 مم2 )  

86.8%

0 %

52.8

98.6

98.6

م.ط

كابلات (نحاس معزول شعر 4 *10مم2 )

93.7%

0%

40.6

78.7

78.7

م.ط

كابلات (نحاس مسلح ضغط منخفض 4*6مم2)

131.3%

0%

768.4

1777.3

1777.3

م.ط

كابلات (نحاس مسلح ضغط منخفض (3*185+95 مم2)

%67.1

0%

105

175.5

175.5

اللفة 45 م

خراطيم بلاستك بولى ايثلين 16 مم

68.5 %

0.9 %

167

281.3

278.9

اللفة45 م

خراطيم بلاستيك بولى ايثلين 23مم

73.6 %

0%

36.3

63

63

اللفة 20 م

خراطيم بلاستيك بولي ايثيلين 23 مم فلكسبل
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