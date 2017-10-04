استقرار أسعار الدهانات خلال سبتمبر

معدل التغير
عام 2016
عام2017
الوحدة
النوع
عن العام السابق
عن الشهر السابق
سبتمبر
اغسطس
52.6%
0%
3.67
5.6
كجم
معجون بلاستيك داخلى
76.4%
0 %
17.8
31.4
لتر
بلاستيك مط داخلى
68.8%
28
47.25
بلاستيك نصف لامع داخلى وخارجى
102.7 %
23.9
48.3
بلاستيك واجهات
66.8 %
29
48.4
لاكيه نصف لامع
53.8 %
36.7
لاكيه لامع ابيض والوان للاسطح الداخلية
27%
2.1
2.7
دهاناتاسمنتية للواجهات
المستلزمات الكهربائية
101.7%
237.9
479.9
اللفة 100م.ط
اسلاك (نحاس معزول 2مم2 )
100.9%
334.4
692
اللفة100 م.ط
اسلاك نحاس معزول 3 مم2 )
99.3%
1741.6
3470.2
اسلاك نحاس معزل (16مم2 )
134.7 %
2865.7
6726
اللفة 100م .ط
اسلاك (نحاس معزول 25 مم2 )
86.8%
52.8
98.6
م.ط
كابلات (نحاس معزول شعر 4 *10مم2 )
93.7%
40.6
78.7
كابلات (نحاس مسلح ضغط منخفض 4*6مم2)
131.3%
768.4
1777.3
كابلات (نحاس مسلح ضغط منخفض (3*185+95 مم2)
%67.1
105
175.5
اللفة 45 م
خراطيم بلاستك بولى ايثلين 16 مم
68.5 %
0.9 %
167
281.3
278.9
اللفة45 م
خراطيم بلاستيك بولى ايثلين 23مم
73.6 %
36.3
63
اللفة 20 م
خراطيم بلاستيك بولي ايثيلين 23 مم فلكسبل