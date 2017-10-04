33 مليار جنيه لصندوق الإسكان الاجتماعي

الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط



3.5 مليار جنيه لتطوير العشوائيات واستكمال العمل بالمناطق غير الأمنة



انتهاء مشروع حي الأسمرات 3.. وتطوير منطقة المكس بالإسكندرية



المال- خاص:



أكدت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن خطة قطاع التنمية العمرانية المستدامة للعام المالي 2017/2018، تتضمن عددًا كبيرًا من المشروعات المهمة، منها استكمال مشروعات الإسكان الاجتماعي، ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، بالإضافة إلى مشروعات الطرق ومشروع تطوير العشوائيات.



وأشارت إلى أن حجم الاستثمارات المستهدفة لتطوير خدمات الإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية في خطة العام المالي الجديد 2017/2018، بلغت نحو 64 مليار جنيه، وذلك بنسبة 33% من إجمالي الاستثمارات العامة المستهدفة.



وقالت إنه تم تخصيص استثمارات حكومية تبلغ نحو 3.5 مليار جنيه لتطوير العشوائيات، واستكمال العمل بالمناطق غير الاّمنة، وأوضحت أن المستهدف تنفيذ 86 مشروعا في 21 محافظة، ومن المقرر الانتهاء من عدد منها في العام المالي الجديد، ومن أهمها مشروع "حي الأسمرات 3"، الذي بلغت تكلفته الإجمالية 900 مليون جنيه، ومشروع تطوير منطقة المكس بالإسكندرية، وبلغت تكلفته الكلية 25 مليون جنيه.



وأوضحت أنه تم تخصيص نحو 12.5 مليار جنيه لصالح المرافق العامة (مياه الشرب والصرف الصحي)، كما تم تخصيص نحو 4.4 مليار جنيه للجهاز المركزي للتعمير والأجهزة التابعة له، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذ عدد من المشروعات في العام المالي 2017/2018، منها المرحلة الأولى من تطوير محور الفنجرى (كوبري الفنجرى الجنوبي)، بتكلفة إجمالية 275 مليون جنيه، ومشروع المحور التبادلي للطريق الموازي لقناة السويس (محور 30 يونيو) بطول 95 كيلو مترا، بتكلفة كلية بلغت 3.5 مليار جنيه، ومشروع طريق بنى مزار/ البويطي بطول 196 كيلو مترا.



وكشفت أن صندوق الإسكان الاجتماعي حظي بنسبة استثمارات بلغت نحو 32.9 مليار جنيه، ومن المستهدف تنفيذ 291 ألف وحدة سكنية عام 2017/2018، منها 31 ألف وحدة يتم تنفيذها من خلال مديريات الإسكان، و260 ألف من خلال المدن الجديدة.

