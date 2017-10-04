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بورصة وشركات
أبو قير للأسمدة تعلن عن توزيع نقدى بـ10.5 جنيه للسهم
الأربعاء 04 أكتوبر 2017 12:14 م
شركة النصر للأسمدة
أخر الأخبار
شركة النصر للأسمدة
رجب عزالدين
أعلنت شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية عن توزيع نقدى بقيمة 10.5 جنيه للسهم، يتم توزيعه على قسطين.
ومن المقرر توزيع القسط الأول فى 26 أكتوبر، بقيمة 3 جنيهات للسهم بينما سيتم توزيع القسط الثانى فى 21 ديسمبر القادم بقيمة 7.5 جنيه للسهم، وفقا لبيان مرسل من الشركة للبورصة المصرية اليوم الأربعاء.
ومن المقرر انتهاء الحق في التوزيع لمشتري السهم حتى نهاية جلسة يوم الاثنين المقرر 23 أكتوبر.
وحققت الشركة أرباحاً بلغت 2.23 مليار جنيه خلال العام المالي المنتهي في يونيو الماضي، مقابل أرباح بلغت 1.02 مليار جنيه بالعام المالي السابق.
ويبلغ رأسمال الشركة 1.89 مليار جنيه، موزعاً على 126.18 مليون سهم، بقيمة اسمية 15 جنيهاً للسهم.
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