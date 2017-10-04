برلماني: مرضى الغسيل الكلوي بعزبة البرج يعانون كارثة إنسانية

مجلس البرلمان 2017 2



ياسمين فواز



تقدم الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب بطلب إحاطة للدكتور علي عبد العال رئيس المجلس موجه للمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء والدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة والسكان بخصوص أزمة مرضي الغسيل الكلوي بعزبة البرج بمحافظة دمياط.



وصرح "فؤاد" أنه ورد اليه العديد من الشكاوي والإستغاثات من جانب عدد من مرضي الغسيل الكلوي بعزبة البرج محافظة دمياط، حيث يعاني المذكورين من صعوبة شديدة في إجراء جلسات الغسيل الكلوي بالمراكز التابعة لمدرية الشئون الصحية هناك.



وأشار إلي أن هذه الصعوبة بسبب الخلاف الواقع بين المدرية وبين الشركة المسئولة عن صيانة وتغيير وتحديث المعدات والأجهزة الخاصة بمياه جلسات الغسيل الكلوي للمدرية، وهو الأمر الذي أربك سير العمل والجلسات بتلك المراكز مما ترتب عليه تعريض حياه عشرات بل مئات من مرضي الكلي الي مخاطر صحية شديدة قد تصل الي الوفاة .



وقال "فؤاد" ان المراكز قامت بمخاطبة المدرية منذ شهر مارس المنصرم من أجل إيجاد حل لتلك الكارثة الصحية ولكن لم يتم الرد علي تلك الخطابات بأي رد واقعي أو عملي حتي تاريخه.



وطالب بسرعة دراسة الأمر من أجل الوقوف علي أبعاده وملابساته وإتخاذ ما يلزم من إجراءات عاجلة وفورية من أجل إيجاد حل لتلك الكارثة الإنسانية، ومحاسبة المسئول عن إفتعالها والتأكد من عدم تكرارها مجددا.