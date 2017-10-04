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بنـــوك
الأهلي المتحد يسجل أعلى سعر لشراء الدولار اليوم
الأربعاء 04 أكتوبر 2017 11:06 ص
ارتفع الدولار
أخر الأخبار
ارتفع الدولار
هبة حامد:
سجل البنك الأهلي المتحد أعلى سعر لشراء الدولار اليوم، الأربعاء، بـ17.62، فيما سجل 17.72 للبيع.
وفي بنك إتش.إس.بي.سي سجل سعر الدولار 17.61 للشراء و17.71 للبيع، بينما استقر في بنك التعمير والإسكان ليسجل 17.60 للشراء، و17.70 للبيع.
واستقر سعر الدولار عند تعاملات أمس في بنوك المصرف المتحد والمصري لتنمية الصادرات ليسجل 17.61 للشراء، و17.71 للبيع.
كما استقر سعر الدولار في بنك الإسكندرية للدولار ليسجل 17.58 للشراء، و 17.68 للبيع، فيما سجل بنك القاهرة 17.60 و17.70.
وفي مصرف أبو ظبي الإسلامي، سجل الأخضر 17.60 للشراء، و17.70 للبيع، أما في البنك المركزي المصري فسجل 17.59 و17.71، بينما استقر في التجاري الدولي عند 17.60 و17.70.
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