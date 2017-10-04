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عقـــارات
الإسكان: نائبان لرئيسى المركزى للتعمير والقومية لمياه الشرب
الأربعاء 04 أكتوبر 2017 11:00 ص
مدبولى 7777
أخر الأخبار
مدبولى 7777
بدور إبراهيم
أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قراراً وزارياً، بإعارة اللواء مهندس مصطفي خليل خليل ابراهيم، للعمل نائباً لرئيس الجهاز المركزي للتعمير.
كما أصدر وزير الإسكان قراراً وزارياً، بإعارة اللواء مهندس إيهاب أحمد محمود خضر، للعمل نائباً لرئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.
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