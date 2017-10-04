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اتصالات وتكنولوجيا
ياهو تقدم معلومات جديدة عن أضخم اختراق لبريدها الإلكتروني
الأربعاء 04 أكتوبر 2017 04:55 ص
ياهو 147147
أخر الأخبار
ياهو 147147
متابعات
أعلنت مجموعة الانترنت "ياهو!" أن الهجوم الإلكتروني الذي تعرضت له في 2013 طال حسابات جميع مستخدميها وعددها حوالى ثلاثة مليارات حساب وليس مليار حساب فقط كما كانت أعلنت سابقا.
وأوضحت ياهو وفق ما نقلته الوكالة الفرنسية اليوم الأربعاء، ، في بيان أن "ياهو ترسل بلاغات عبر البريد الالكتروني الى بقية حسابات المستخدمين المتأثرين".
وطمأنت المجموعة التي اشترتها مؤخرا مجموعة الاتصالات الاميركية العملاقة "فيرايزون" إلى أن قراصنة الانترنت لم يسرقوا كلمات المرور ولا البيانات المصرفية ولا المهلومات المتصلة بطرق الدفع التي يعتمدها اصحاب الحسابات التي اخترقت.
واوضح البيان أن الحجم الحقيقي للهجوم الإلكتروني اتضح بفضل تحقيقات أجراها خبراء مستقلون بعد استحواذ فيرايزون على ياهو التي اصبح اسمها اوث.
واضاف البيان أن "الشركة مستمرة في التعاون الوثيق مع قوات الامن (...) وستتخذ كل الاجرءات اللازمة" لحفظ أمن المستخدمين.
وكانت ياهو أعلنت في 14 ديسمبر 2016 أنها تعرضت لعملية قرصنة ضخمة في أغسطس 2013 طالت مليار حساب، في ما اعتبر أضخم اختراق من نوعه في التاريخ
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