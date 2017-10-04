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السعودية.. أمر ملكي بإنشاء صندوق التنمية الوطني
الأربعاء 04 أكتوبر 2017 04:25 ص
الملك سلمان
أخر الأخبار
الملك سلمان
متابعات
أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، الأربعاء،، أمرا ملكيا، يقضي بإنشاء صندوق باسم "صندوق التنمية الوطني"، يرتبط تنظيميًّا برئيس مجلس الوزراء.
ويرتبط بالصندوق تنظيميا، صندوق التنمية العقارية، والصندوق السعودي للتنمية، وصندوق التنمية الصناعية السعودي، وصندوق التنمية الزراعية، وبنك التنمية الاجتماعية، وصندوق تنمية الموارد البشرية، كما يرتبط به أيضا أي صندوق أو بنك تنموي يصدر بإلحاقه أمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من صندوق التنمية الوطني.
كما يتولى صندوق التنمية الوطني "مهمة الإشراف العام - تنظيمياً ورقابياً وتنفيذياً - على الكيانات الآنفة الذكر ، وبخاصة مراجعة اختصاصات واستراتيجيات وتنظيمات وهياكل تلك الصناديق والبنوك، وكذلك خططها التنفيذية وآليات التمويل والإقراض المعمول بها وتحديثها ، بما يلبي متطلبات أولويات التنمية ، وذلك دون إخلال باختصاصات الجهات الرقابية المعنية".
ووفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس( يتولى مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني جميع المهمات والصلاحيات واتخاذ ما يراه مناسبا من قرارات وإجراءات وتدابير وغيرها ، بما يكفل تحقيق الغاية من إنشاء الصندوق.
وفقا للأمر الملكي، يكون لصندوق التنمية الوطني محافظ بمرتبة وزير.
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