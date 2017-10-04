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طاقة
الكهرباء تنتهي من الجمعيات العمومية
الأربعاء 04 أكتوبر 2017 03:51 ص
مرصد الكهرباء
أخر الأخبار
مرصد الكهرباء
عمر سالم
انتهت الشركة القابضة لكهرباء مصر من عقد الجمعيات العمومية العادية والغير عادية اليوم للشركات الستة عشر شركة توزيع ونقل وإنتاج الكهرياء
وقال مصدر مسئول بالقابضة للكهرباء ، لـ"المال"، إنه تم اعتماد نتائج أعمال شركة الوجه القبلى لإنتاج الكهرباء وشركة اخرى لإنتاج الكهرباء لم يذكرها للعام المال ٢٠١٦/٢٠١٧
وأضاف المصدر، أن أغلب الشركات لم تحقق أرباحا، لافتا إلى أن شركة الوجه القبلى تسعي لاستقدام الخبرات الأجنبية، ووفرت سيولة للمشروعات.
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