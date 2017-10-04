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اقتصاد وأسواق
8ا مليون جنيه حصيلة مزاد بالسادات
الأربعاء 04 أكتوبر 2017 12:03 ص
جهاز تنمية السادات
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جهاز تنمية السادات
رضوى عبد الرازق
حقق جهاز مدينة السادات 18 مليون حصيلة ‘إجمالية من بيع 25 محل وصيدلية بمزاد.
وقال المهندس علاء منيع رئيس جهاز مدينة السادات، الثلاثاء، إنه تم بيع جميع المحال المطروحة بالمزاد الذي تم أمس الاثنين، وبلغ أقل سعر 8000 جنيه للمتر وأعلى سعر 26 ألف جنيه .
وأشار إلى أن أعلى سعر لمتر الصيدلية وصل إلى 23 ألف و400 جنيه، موضحا أن المحال تقع بالأسواق التجارية بالمناطق السكنية المختلفة بالمدينة، وتتراوح المساحات بين 22 إلى 94 متر.
وأوضح أن أسعار المحال بالمناطق التى طرح بها المزاد شهدت ارتفاعاً يصل 30 % فى آخر 5 آشهر.
ويتم سداد 10 % من قيمة المحال عقب الترسية بالإضافة إلى 1% مصاريف إدارية، و0.5 % مصاريف مجلس أمناء.
فيما يتم سداد المبلغ المتبقى بطريقيتن، إما سداد باقى القيمة فى فترة لا تزيد عن 3 أشهر، أو سداد باقى القيمة على أقساط ربع سنوية لمدة 3 سنوات محملة بالأعباء، وفقا لسعر الفائدة المعلن من البنك المركزى.
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