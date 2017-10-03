البورصة تستحدث إدارة تختص بالدراسات المالية للشركات المقيدة

البورصة المصرية

مصطفى طلعت



وافق مجلس إدارة البورصة المصرية في إجتماعه الثاني برئاسة محمد فريد، اليوم الثلاثاء، على إنشاء إدارة معنية بالدراسات المالية والمحاسبية سواء للشركات المقيدة أو الراغبة في القيد، وذلك في إطار سعي إدارة البورصة لرفع جودة الإفصاح المالي .



وبحث الإجتماع موقف الرعاة المعتمدون للشركات المتوسطة والصغيرة ببورصة الننيل، حيث قرر المجلس منحهم مهلة لمدة 6 أشهر لموافاة إدارة البورصة بما يفيد قيامهم برعاية شركة واحدة بحد أدنى خلال فترة المهلة.



وشدد المجلس على ضرورة أن يلتزم الرعاة خلال هذه الفترة بإعداد تغطية بحثية عامة لشركات بورصة النيل، على أن تقوم إدارة البورصة بنشر التغطيات البحثية المقدمة على شاشات التداول.



ومن جهة أخرى، كشف رئيس البورصة عن موافقة المجلس أيضاً خلال الاجتماع على النظام الجديد لتأمين عملية إصدار شهادات نقل الملكية لسوق خارج المقصورة عبر استخدام شهادات مؤمنة بعلامات مائية ودليلية متقدمة تستخدم لأول مرة في البورصة المصرية وذلك كجزء من برنامج تطوير قطاعات البورصة وتعزيز اليات إدارة المخاطر.