تضامن النواب: جاهزون للدورة الجديدة بحزمة من التشريعات

مجلس النواب

ياسمين فواز



فاز الدكتور عبدالهادى القصبى برئاسة لجنة تضامن النواب بإجماع الأعضاء, بينما فاز كل من النائبة رشا رمضان والنائبة مهجة غالب بمقعدى الوكيلين بالتزكية، وفاز أيضًا النائب سامر التلاوى بمنصب أمين سر اللجنة، حيث سادت العملية الانتخابية فى جو يسوده الهدوء والود والاحترام بين الجميع وتعهد كافة النواب باستمرار العمل داخل اللجنة لخدمة المواطن البسيط.



ومن جانبها، أكدت النائبة رشا رمضان والفائزة بمقعد الوكيل للمرة الثالثة على التوالى أنها سعيدة على تلك الثقة الغالية التى منحها لها الأعضاء، وتعهدت بمواصلة العمل بالقضايا التى تهم الشارع المصرى.



وأشارت النائبة مهجة غالب والفائزة بمقعد الوكيل الثانى أنها الانتخابات جرت فى جو يسوده روح العمل والتوافق وتعهدت بمواصلة العمل مع الرئيس وكافة الاعضاء من أجل إصدار تشريعات تمس كافة الفئات المهمشة ومحدودى الدخل.



كما أعلن النائب سامر التلاوى عن سعادته بفوزه أمين سر اللجنة، مشيرا إلى أن اللجنة يسودها روح العمل والتوافق بين الجميع من أجل إنجاح عمل اللجنة فى دورة الانعقاد الثالث.



وأضاف عدد من النواب أعضاء اللجنة أن الانتخابات شهدت جوا من التوافق على منصب الرئيس بينما فازالوكيلين وأمانة السر بالتزكية، مؤكدين أن دورة الانعقاد الجديدة سوف تشهد حزمة من التشريعات التى تخدم الشارع المصرى.