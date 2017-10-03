الذهب يتراجع.. وعيار 21 يسجل 624 جنيهًا

شهدت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، بنهاية التعاملات المسائية انخفاضًا بنحو 2 جنيه للجرام، وذلك على تحرك سعر الأوقية عالميًّا للتراجع.

قال الدكتور وصفي أمين واصف، رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن عيار 21 انخفض بنحو 2 جنيه ليسجل 624 جنيهًا للجرام، مقابل 626 جنيهًا، أمس.

وأوضح أن سعر عيار 18 سجل نحو 534 جنيهًا للجرام، كما تراجع عيار 24 ليسجل اليوم 713 جنيهًا، مقابل 715 جنيهًا أمس، فيما تراجع الجنيه الذهب ليسجل نحو 4991 جنيهًا، بدلًا من 5009، وسجلت الأوقية 1271 دولارًا، بدلًا من 1276 دولارًا.