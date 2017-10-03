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سيـــاســة
قومى المرأة ببورسعيد يبدأ مشروع بطاقتك حقوقك
الثلاثاء 03 أكتوبر 2017 09:40 م
قومى المرأة ببورسعيد يبدأ مشروع بطاقتك حقوقك
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قومى المرأة ببورسعيد يبدأ مشروع بطاقتك حقوقك
بورسعيد- أمانى العزازى
فى إطار خطته لتوعية المرأة بحقوقها التى كفلها لها القانون، بدأ المجلس القومى للمرأة ببورسعيد، برئاسة السيدة نجلاء إدوارد، عقد جلسات استخراج البطاقات القومية للفتيات والسيدات.
وقد بدأت إجراءات استخراج البطاقات بعقد جلسات بمدرسة روفيدة الأنصارى الثانوية للبنات بحى الزهور لعمل بطاقات الرقم القومى باعتباره أحد أكبر الأحياء الشعبية ببورسعيد.
وأكدت نجلاء إدوارد، مقررة فرع المجلس القومى للمرأة ببورسعيد، أن الحملة تستهدف أكبر عدد من السيدات وطالبات المدارس الثانوية؛ لمساعدتهن فى عمل بطاقة الرقم القومى.
ولفتت إلى أنه من المتوقع تزايد الاقبال خلال الأيام المقبلة نظرًا لحملات طرق الأبواب التى ستقوم بها والتى رصدت العديد من السيدات اللاتى يتخلفن عن إصدار بطاقة الرقم القومى.
وأضافت أن فرع المجلس يستقبل الراغبات فى تسجيل أسمائهن، وعندما يتجمع عدد كبير نقوم بعمل جلسة تصوير لبطاقات الرقم القومى فى أقرب مكان؛ للتخفيف من مشقة الانتقال لاستخراج البطاقات القومية.
وذكرت أن بطاقة الرقم القومى الخطوة الأولى لممارسة المرأة حقوقها الاجتماعية والسياسية فى المجتمع.
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