عمال غزل المحلة يضعون شروطا لتأييد السيسي

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عمال الغزل: فتح التحقيق في فساد القطاع وصرف بدل غلاء المعيشة وإعادة العمال المفصولين شرط تأييدنا للرئيس





عمال الغزل: فتح التحقيق في فساد القطاع وصرف بدل غلاء المعيشة وإعادة العمال المفصولين شرط تأييدنا للرئيس



إيمان عوف



قال كمال الفيومي، القيادي السابق بشركة غزل المحلة، إن أوضاع عمال النسيج في تدهور مستمثر، بدءا من صفقات بيع الأراضي، وإهمال الشركات تمهيدا لبيعها، ومرورا بمعاقبة العمال إذا فكروا في طلب حقوقهم، كما يحدث الآن مع عمال المحلة الذين يمثلون للتحقيق خلال الأيام القادمة بتهمة الإضراب، وفي الحقيقة كل ما ارتكبوه هو المطالبة بحقوقهم الشرعية، انتهاء بالفساد الذي يغطي كافة شركات الغزل والنسيج وعلى القمة منهم شركة مصر لغزل المحلة التي أوكلت لشركة وارنر الأمريكية التي تهدر أموال العمال، مدللا على ذلك بأن خسائر شركات قطاع الغزل في مصر وصلت إلى 2 مليار جنيه خلال العام الأخير فقط.



جاء ذلك تعليقا على المؤتمر الذي نظمته النقابة العامة للغزل والنسيج تحت عنوان "يلا نعمرها وبإيدينا نطورها عمال النسيج يد تبني ويد تحارب الإرهاب".



واشترط الفيومي ثلاثة شروط من أجل تأييد العمال للرئيس عبدالفتاح السيسي؛ الأول أن يتم فتح باب التحقيق الفوري في الفساد الذي تعاني منه شركات الغزل، وفقا للجهاز المركزي للمحاسبات، وأن يتم صرف علاوة غلاء المعيشة للعمال، وأن يعود العمال الذين تم تشريدهم على مدار فترة حكمه لأعمالهم.



وأكد أحد العمال المحالين للتحقيق بشركة مصر لغزل المحلة، أن النقابة العامة للغزل والنسيج أجرت اتفاقا منذ أمس الأول مع عشرات العمال بالذهاب للقاهرة لحضور مؤتمر لدعم صناعة الغزل والنسيج، وتحقيق مطالب العمال التي تمثلت في صرف بدل غلاء معيشة، وعلاوة الـ10% السنويةـ، ورفع بدل الوجبة، على أن يتم صرف 50 جنيها بدلا للعمال الذين سيحضرون المؤتمر، وأن يكون لهم الأولوية في الحصول على مصايف الشركة العام المقبل، إلا أن العمال فوجئوا بأن المؤتمر لدعم الرئيس وليس لدعم صناعة الغزل والنسيج.



ولفت العامل إلى أن عمال الغزل والنسيج مثل كل المصريين يعانون مر المعاناة من ارتفاع الأسعار والفساد والمحسوبية، ومن ثم فإنه من الصعب عليهم أن يعلنوا تأييد أي مسئول في الدولة سواء كان الرئيس أو أحد المسئولين.



وكان عمال الغزل والنسيج على مستوى الجمهورية تأييدهم لترشيح الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة للنهوض بالبلاد، وحصاد مسيرة التنمية التى بدأها، مؤكدين أن العمال سيظلون داعمين ومساندين للقيادة السياسية لبناء الدولة المصرية وتحقيق التقدم والنمو الاقتصادي لاستعادة مصر مكانتها عربيا وإفريقيا ودوليا.



جاء ذلك في المؤتمر العمالي الحاشد الذي نظمته النقابة العامة لعمال الغزل والنسيج تحت عنوان (يلا نعمرها وبإيدينا نطورها عمال النسيج يد تبني ويد تحارب الإرهاب) بحضور وزير القوى العاملة محمد سعفان وأحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للنسيج ومحمد سالم أمين صندوق الاتحاد العام لنقابات عمال مصر والنائب محمد المرشدي رئيس غرفة الصناعات المصرية وقيادات عمال الغزل والنسيج على مستوى الجمهورية.



وأشار وزير القوى العاملة محمد سعفان إلى دور عمال الغزل والنسيج في بناء مصر التي تحمل لهم كل التقدير والاحترام وفي نفس الوقت تحملهم مسئولية كبيرة في التنمية لما لهم من تأثير كبير على الاقتصاد القومي، مؤكدا أن مصر تمر بكثير من التحديات في هذه المرحلة أولها مواجهة الإرهاب وثانيها هو تحدي البناء والتنمية.



وقال الوزير: إن الإرهاب لا يستهدف القتل فقط إنما يعمل على هدم الأمة اقتصاديا والتأثير على ناتجها القومي، محملا العمال مسئولية التصدي لهذا النوع من الإرهاب من خلال العمل والإنتاج، ومؤكدا أن عمال الغزل والنسيج من أوفي العمال ولديهم روح وطنية ظهرت في كثير من المواقف.



وأضاف سعفان أن تطوير قطاع الغزل والنسيج يعد من أولويات الحكومة وعلى رأسها القيادة السياسية المتمثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدا أن هناك خطوات جدية أخذت بالفعل، وتم وضع خطة ودراسة متكاملة من شركة عالمية لتطوير هذا القطاع حتى تصبح صناعة الغزل والنسيج الصناعة الأولى في مصر.



وطالب سعفان العمال ببذل مزيد من الجهد، والعمل لتحقيق التقدم الاقتصادي لمصر، مؤكدا أن انتماءه للاتحاد العام لنقابات عمال مصر قبل توليه الوزارة جعله على علم تام بكل التحديات التي تواجه العمال والجهد المبذول من أعضاء الاتحاد لتحقيق أمال العمال، مشيرا إلى أن عمال الغزل والنسيج بصفة خاصة كان لهم دور واضح في بناء مصر منذ عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر.



ووجه تحية خاصة للقوات المسلحة الباسلة بمناسبة انتصار حرب أكتوبر المجيدة التي رفعت اسم الأمة العربية كافة بعد هزيمة 67، وللرئيسين الراحلين محمد أنور السادات قائد نصر أكتوبر، وجمال عبدالناصر الذي رفع شأن العمال في مصر وأعطى لهم الاهتمام الأول.



وقدم الوزير الشكر للنقابة العامة لعمال الغزل والنسيج على تنظيم هذا المؤتمر واختتم كلمته بـ"تحيا مصر" وردد جميع الحضور خلفه.



وقال عبدالفتاح إبراهيم، رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج، إن شعار هذا المؤتمر يهدف إلى إيصال رسالة للدولة أن عمال الغزل والنسيج لديهم رغبة حقيقية في تطوير الصناعة التي تعاني من عدة مشكلات يتحملها العمال من أجل إنقاذ هذه الصناعة، مطالبا الدولة بضبط السوق المصري ورفع الرسوم الجمركية على البذور والأقمشة والمنسوجات.



وأكد وزير القوى العاملة، أن حماية هذه الصناعة ستعمل على حل مشكلة البطالة؛ لأنها تعد من الصناعات كثيفة العمالة، وتمثل حاليا 30 % من الصناعة في مصر، مطالبا بتفعيل الدراسات والخطط التي انتهت بالفعل لتحقيق النهضة الحقيقية.



ولفت رئيس الشركة القابضة للنسيج أنه في خلال 3 سنوات ستصبح صناعة الغزل والنسيج صناعة رائدة متطورة، موضحا أن الدولة بدأت في تنفيذ خطة تطوير الحليج، وأن الصورة أصبحت واضحة الآن لبدء في تطوير الصناعة ككل.