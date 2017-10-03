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رياضة
بريزنتيشن تعلن عن الراعي الرسمي الجديد للكرة المصرية
الثلاثاء 03 أكتوبر 2017 09:23 م
بريزنتيشن تعلن عن الراعي الرسمي الجديد للكرة المصرية
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بريزنتيشن تعلن عن الراعي الرسمي الجديد للكرة المصرية
علي المصري
كشفت شركة بريزنتيشن سبورت، راعية الكرة المصرية، عن أن المصرية للاتصالات شبكة المحمول الرابعة (we)، أصبحت الراعي الجديد للدوري المصري الممتاز بصفة خاصة، والكرة المصرية بصفة عامة، خلال الثلاث سنوات المقبلة بعد الاتفاق مع الشركة.
وقالت الشركة في بيان رسمي: "منذ أن دخلت شركة بريزنتيشن سبورت، عالم صناعة كرة القدم، وهي تفتش عن شريك حقيقي من مجال الاتصالات، لرعاية هذه الصناعة التي يعشقها المصريون، كما هو الحال في كل دول العالم العاشقة لكرة القدم التي تتصدر فيها شركات الاتصالات رعاية هذه اللعبة حتى صارت السند المؤثر لها، و لا نبالغ لو قلنا، أن صناعة الكرة راجت وتطورت في جميع أنحاء الدنيا بفضل رعاية شركات الاتصالات".
وأضاف البيان: "هذا الشريك والسند، انتظرناه طويلاً في مصر، حتى جاء رائد صناعة الاتصالات ليس في مصر وحسب بل في الإقليم بكامله، مشغل الاتصالات المتكامل، والوحيد في مصر، بأقوى تعاقد في تاريخ صناعة كرة القدم المصرية، وهي الخطوة التي لم يقدم عليها من قبل أي مشغل اتصالات آخر طوال السنوات الماضية، وصار مشغل الاتصالات المتكامل، على رأس قائمة منظومة رعايات كرة القدم المصرية، ونعلن لجماهير كرة القدم ولشركائنا في الوسط الرياضي، ولكافة العاملين بصناعة كرة القدم في مصر، أن المصرية للاتصالات أصبحت الراعي الرئيسي لكرة القدم.
واختتم البيان: "ستكون المصرية للاتصالات هي الراعي المصري للمنتخب الوطني، وبخبرة ١٦٣ عاماً ستقف المصرية للاتصالات وراء المنتخب، وأنه من الآن ولمدة ثلاثة مواسم سيكون الدوري المصري باسم "دوري المصرية للاتصالات".
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