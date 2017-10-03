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اقتصاد وأسواق
مزارعون يطالبون بسرعة إعلان أسعار تسويق الأرز
الثلاثاء 03 أكتوبر 2017 09:19 م
الأرز
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الأرز
على الرغم من قرب نهاية عمليات حصاده
الصاوي أحمد
طالب علي عودة، رئيس الجمعية المركزية للائتمان الزراعي، وزارتي الزراعة والتموين بسرعة تسعير شراء الأرز الشعير من المزارعين بعد بدء عمليات الحصاد منذ فترة في المحافظات، حيث يتم وضعه ضمن السلع على البطاقات التموينية.
وأكد عودة، في تصريحات، لجريدة "المال"، بأن بعض المحافظات انتهت من عمليات الحصاد، والبعض الآخر لا يزال في مرحلة الجمع، بينما بدأت بعض المناطق الحصاد منذ أيام قليلة.
ويُباع سعر الأرز على البطاقات التموينية حاليًّا بـ6 جنيهات للكيلو.
من جانبه اعترض حسين عبد الرحمن، نقيب الفلاحين، على تأخر إعلان الحكومة أسعار الأرز حتى الآن رغم قرب الانتهاء من حصاد المحصول.
وتوقّع عبد الرحمن ارتفاع متوسطات إنتاجية الفدان هذا الموسم، ولا سيما بعد قيام المزارعين برعاية محصولهم بشكل كبير بعد ارتفاع الأسعار، فيما زاد من متوسطات إنتاجية الفدان من 3.5 طن إلى 4 أطنان، بينما تصل إنتاجية الفدان لـ8 أطنان في المزارع النموذجية والبحثية.
ويبلغ استهلاك مصر السنوي من الأرز الأبيض 3.5 مليون طن، والإنتاجية الموسم الحالي تدور حول 6.5 مليون أرز شعير تنتج نحو 5 ملايين طن أرز أبيض.
ووفقًا لبيانات وزارة الزراعة الأخيرة فإن مساحة الأرز المزروعة في مصر فعليًّا هي 1.7 مليون فدان بما فيها الزراعات المخالفة، بينما حددت وزارة الري مساحة الأرز القانونية بـ1.076 مليون فدان فقط.
وتبلغ أسعار الأرز غير المعبأ 7 جنيهات، والمعبأ بـ10 جنيهات للكيلو إلى 11 جنيهًا.
وزارة التموين
وزارة الزراعة
نقابة الفلاحين
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