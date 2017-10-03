العربية لحقوق الإنسان ترحب بعودة حكومة المصالحة لقطاع غزة

سلوى عثمان

أعربت "المنظمة العربية لحقوق الإنسان" عن ترحيبها بالتطورات الإيجابية المهمة في ملف تفعيل اتفاقات المصالحة الوطنية الفلسطينية، ولما لها من أهمية كبيرة في تعزيز قدرة الشعب الفلسطيني على الصمود في وجه جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان ذات الطبيعة المنهجية التي يواصل الاحتلال الإسرائيلي ارتكابها عبر سياساته اليومية بحق الفلسطينيين.





وأكدت المنظمة أهمية القرارات التي اتخذتها حركة المقاومة الإسلامية "حماس" خلال شهر سبتمبر، والتي مهّدت الطريق لتفعيل اتفاقات المصالحة الوطنية، وأزالت العوائق التي حالت دون ذلك منذ اتفاق القاهرة في مايو 2011.





كما رحبت المنظمة بالتجاوب الذي أبداه الرئيس الفلسطيني محمود عباس مع هذه الخطوات، ووصول حكومة المصالحة برئاسة السيد "رامي الحمد الله" إلى قطاع غزة، والبدء في مباشرة مهام الحكومة من القطاع بعد غيابٍ وصل لأكثر من عشر سنوات.





وشددت المنظمة على أن ما تم إنجازه على صعيد المصالحة المجتمعية في قطاع غزة اتصال بالأحداث المؤسفة التي شهدها القطاع في أكتوبر 2006 ويونيو 2007، ومن شأنها أن تضع حدًّا للاحتقان الاجتماعي الذي نتج عنها.





ودعت المنظمة جميع الفصائل الفلسطينية والمؤسسات الشعبية والأطراف الاجتماعية لتوفير كل أشكال الدعم والمساندة الضرورية لتعزيز تفعيل اتفاقات المصالحة ودعم مسار استعادة الوحدة الوطنية.





وأهابت المنظمة بالحكومات العربية العمل على تقديم المساندة الفعالة والنزيهة لمسار تفعيل اتفاقات المصالحة، ونبذ أي تدابير من شأنها أن تزعزع من هذا المسار المهم.





كما أعربت المنظمة عن تقديرها للجهود المصرية التي أتاحت تفعيل اتفاقات المصالحة والوحدة الوطنية، وهي الجهود التي تتابعها المنظمة عن كثب منذ خريف العام الماضي 2016، وتتطلع لاستمرار وتطوير الرعاية المصرية لهذه الجهود؛ لضمان إنجاح مسار المصالحة.





وثمّنت المنظمة البيانات الرسمية لكل من الحكومتين المصرية والسعودية لتأكيد التمسك بقرارات الشرعية الدولية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشريف على كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وتؤكد أهمية هذه البيانات التي تواترت خلال العام الحالي في الحد من أي محاولات للتفريط في حقوق الشعب الفلسطيني الثابتة والمشروعة وغير القابلة للتصرف.





وطالبت المنظمة بموقف عربي أكثر حزمًا في مواجهة السياسات العنصرية الإسرائيلية والتي تشكل جرائم حرب ذات طبيعة يومية مستمرة، وتحرك جاد وفعال لتحميل المجتمع الدولي مسئولياته في ضمان إنهاء الاحتلال.



