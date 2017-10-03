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اقتصاد وأسواق
غادة والي تجتمع بوزير العمل الأردني
الثلاثاء 03 أكتوبر 2017 08:23 م
غادة والي
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غادة والي
المال- خاص
اجتمعت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، مع وزير العمل الأردني؛ لمناقشة تفعيل اتفاقية التعاون مع هيئة التأمينات وتحويل تأمينات المصريين العاملين في الأردن ونظم المعاشات
والتأمينات وتحويل أموال القُصّر من مستحقي المعاشات.
جاء ذلك خلال زيارتها للعاصمة الأردنية عمان في إطار رئاستها اجتماع الدورة السبعين للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب.
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