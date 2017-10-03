المالية تستعد لإطلاق أكبر مشروع للرقمنة بالشرق الأوسط من الإسكندرية

تستعد وزارة المالية ومكتبة الإسكندرية للإعلان عن تنفيذ أكبر مشروع للرقمنة في الشرق الأوسط، الأحد المقبل، بحضور كل من عمرو الجارحي وزير المالية، والدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية، ومن المقرر أن يتم الكشف عن رقمنة أكبر أرشيف للدولة المصرية في مرحلته الأولى والتي تتضمن العديد من أنواع الوثائق، ومنها ملفات خدمة العاملين، ودفاتر بصمات الأختام، ودفاتر الطب الشرعي.

يأتي هذا المشروع انطلاقًا من دور المكتبة الرائد في مجال التوثيق الرقمي والتحول الرقمي لكل أنواع أوعية المعلومات وإدراكًا لأهمية المعنى الصحيح والمغزى الحقيقي للسعي نحو عصر التكنولوجيا بدأت مكتبة الإسكندرية في مشروعها القومي لرقمنة محتويات دار المحفوظات العمومية، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب العقارية وإدارة دار المحفوظات.

وكان قد بدأ مشروع المكتبة بدار المحفوظات بالفعل، ويهدف المشروع إلى رقمنة مجموعة مختارة من وثائق وملفات ودفاتر الدار، وذلك باستخدام أحدث التكنولوجيات المتاحة للتوثيق الرقمي، اعتمادًا على خبرة المكتبة الكبيرة في هذا المجال، وهذا للحفاظ عليها من الهلاك أو الضياع ولتحقيق فائدة ويسر وسرعة استخدامها.