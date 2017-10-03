تباين أداء البورصات العربية بصعود السعودية وهبوط مصر

صعود البورصات

خالد بدر الدين



تباين أداء مؤشرات البورصات العربي فى منطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات اليوم الثلاثاء وسط تعاملات متواضعة بصعود 4 مؤشرات منها السعودية وهبوط 4 أخرى منها البورصة المصرية التى أنهت سلسلة مكاسب استمرت ست جلسات دفعت مؤشرها الرئيسي إلى أعلى مستويات فى تاريخها .



وذكرت وكالة رويترز إن المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية هبط بحوالى 0.5 % ليرتد إلى 14931 نقطة فى بورصة القاهرة بعد أن أظهر مسح لمديري المشتريات أن نشاط القطاع الخاص غير النفطي هبط في سبتمبر الماضى بأكبر معدل منذ 3 شهور مع انخفاض سعر سهم المجموعة المالية هيرميس 5 %.



وهبط مؤشر بورصة الدوحة بأكثر من 0.2 % ليسجل 8285 نقطة بسبب خسائر البنوك القطرية وكذلك مؤشر بورصة الكويت بنفس النسبة لينخفض إلى 6665 نقطة بينما تراجع مؤشر بورصة البحرين بحوالى 0.4 % ليستقر عند 1278 نقطة.



وحققت البورصات التى مكاسب اليوم فقد تصدرتها بورصة مسقط بارتفاع مؤشرها بأكثر من 0.8 % ليصل إلى 5225 نقطة وبعدها مؤشر بورصة تداول أسهم الشركات السعودية بأكثر من 0.3 % ليصعد إلى 7244 نقطة بقيادة شركات البتروكيماويات.



وكسب مؤشرا سوقى مال دبي العام وأبو ظبى العام حوالى 0.3 % لكل منهما ليستقرا عند 3570 نقطة بفضل شركة إعمار العقارية فى إمارة دبى و 4441 نقطة على التوالى مع صعود أسعار أسهم معظم الشركات الكبيرة فى إمارة أبوظبى.