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أسواق عربية
تباين أداء البورصات العربية بصعود السعودية وهبوط مصر
الثلاثاء 03 أكتوبر 2017 08:14 م
صعود البورصات
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صعود البورصات
خالد بدر الدين
تباين أداء مؤشرات البورصات العربي فى منطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات اليوم الثلاثاء وسط تعاملات متواضعة بصعود 4 مؤشرات منها السعودية وهبوط 4 أخرى منها البورصة المصرية التى أنهت سلسلة مكاسب استمرت ست جلسات دفعت مؤشرها الرئيسي إلى أعلى مستويات فى تاريخها .
وذكرت وكالة رويترز إن المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية هبط بحوالى 0.5 % ليرتد إلى 14931 نقطة فى بورصة القاهرة بعد أن أظهر مسح لمديري المشتريات أن نشاط القطاع الخاص غير النفطي هبط في سبتمبر الماضى بأكبر معدل منذ 3 شهور مع انخفاض سعر سهم المجموعة المالية هيرميس 5 %.
وهبط مؤشر بورصة الدوحة بأكثر من 0.2 % ليسجل 8285 نقطة بسبب خسائر البنوك القطرية وكذلك مؤشر بورصة الكويت بنفس النسبة لينخفض إلى 6665 نقطة بينما تراجع مؤشر بورصة البحرين بحوالى 0.4 % ليستقر عند 1278 نقطة.
وحققت البورصات التى مكاسب اليوم فقد تصدرتها بورصة مسقط بارتفاع مؤشرها بأكثر من 0.8 % ليصل إلى 5225 نقطة وبعدها مؤشر بورصة تداول أسهم الشركات السعودية بأكثر من 0.3 % ليصعد إلى 7244 نقطة بقيادة شركات البتروكيماويات.
وكسب مؤشرا سوقى مال دبي العام وأبو ظبى العام حوالى 0.3 % لكل منهما ليستقرا عند 3570 نقطة بفضل شركة إعمار العقارية فى إمارة دبى و 4441 نقطة على التوالى مع صعود أسعار أسهم معظم الشركات الكبيرة فى إمارة أبوظبى.
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